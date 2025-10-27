"Ленин, спишь?" Пикапы с пулеметами под Кремлем продолжают высмеивать в шутках и мемах

В Кремле испугались беспилотников

Вечером 26 октября, когда Москву массированно атаковали дроны, у Кремля развернули мобильные огневые группы (МОГ). Фото пикапа с несколькими солдатами и пулеметом у стен Кремля вызвало волну шуток в Украине.

Что нужно знать:

Вечером 30 октября РФ атаковали дроны: по данным России, их было почти 200 дронов, а 30 "летели на Москву"

Для защиты Кремля к нему подтянули мобильные огневые группы – пикапы с пулеметом

Украинцы смеются над этой картиной — Россия "довоевалась"

Российские паблики опубликовали фото пикапа с МОГ, что "защищает от дронов Москву". Появились данные, что таких групп к Кремлю подтянули по меньшей мере пять, а "первого срочно вывезли" (вероятно, речь идет о главе России Владимире Путине).

МОГ под Кремлем

Украинцы бурно отреагировали на пикапы с пулеметами для защиты Кремля от дронов. Отмечают, какой "славный" путь прошла Россия с 2022 года — от "Киев за три дня" до пикапов с пулеметами под Кремлем.

Мемы и шутки о МОГ под Кремлем

Шутят, что россияне начинают догадываться, что "недомилитаризировали" Украину. Один из авторов мема использовал аналогию с украинским шоу "Холостяк". Фирменный невозмутимый образ лица участницы, приехавшей к главному герою шоу на крыше лимузина, здесь оказался очень кстати.

Также констатируют, что если бы противовоздушная защита Москвы действительно была бы такой, как декларируют в России, пикапы с пулеметчиками не были бы нужны.

Также шутят о Ленине в Мавзолее — "Ленин спишь?". Кроме того, иронизируют (с долей правды), что "МОГ на фоне Кремля немного снимает головную боль, лечит простатит и дисбактериоз кишечника".

Напомним, в ночь на субботу, 25 октября, дроны атаковали Волгоградскую область, раздалось около 15 взрывов. Из-за атаки возник пожар на подстанции "Балашовская" в Волгоградской области, которая обеспечивает транзит электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России.