Мінус нафта, світло і не тільки: Росію всю ніч бомбили дрони (фото та відео)

У кількох містах сталися перебої з електроенергією після атаки

У ніч проти 2 листопада у низці російських міст пролунали вибухи. В результаті було пошкоджено Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснефти", підстанції в Курській області та на території тимчасово окупованого Алчевська і не тільки.

Що потрібно знати:

Російські міста та міста на тимчасово окуповані території України атакували дрони цієї ночі

Один із дронів потрапив у танкер у Туапсі, що знаходився під завантаженням: на судні почалася потужна пожежа

У Залізногірську Курської області внаслідок атаки частково зникло світло

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці нічних подій у Росії на тимчасово захоплених територіях.

Туапсе

У мережі з’явилася інформація, що в ніч на 2 листопада в російському місті Туапсе Краснодарського краю було вражено важливий для російського нафтового експорту об’єкт — Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснефти", спеціально збудований для завантаження нафти в танкери, у тому числі приписані до "тіньового флоту" Росії.

ЗМІ пишуть, що вражено глибоководний танкерний причал, який ввели в експлуатацію у 2013 році. Причал має значення для російського нафтового експорту на Чорному морі. Його потужність — до семи мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік, він здатний приймати судна завдовжки до 250 метрів. Переважно він обслуговує операції Туапсинського НПЗ — цього заводу раніше також навідувалися українські дрони.

Один із дронів ударив по центральній вантажній естакаді – це головний вузол для перевалки нафти та темних нафтопродуктів між берегом та танкерами. Ще один удар зачепив нафтоналивний пірс. Третій дрон потрапив у танкер, що знаходився під завантаженням: на судні почалася потужна пожежа.

Туапс на карті

Курська область

Звуки вибухів цієї ночі пролунали й у Залізногірську Курської області. Повідомляється про "хлопок" на підстанції.

Желєзногорськ на карті

Алчевськ

У місті Алчевську на тимчасово окупованій частині Луганської області пролунали вибухи. У мережі заявляють про приліт електропідстанцією.

Місцеві кажуть, що чули звуки дронів і щонайменше три вибухи. Після цього в деяких районах зникло світло.

Зазначимо, що Алчевськ із 2014 року є тимчасово окупованим Росією.

Підстанція в Алчевську

Крим

Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зафіксовано прильоти дронів. Внаслідок цього виникли пожежі.

Орел

У місті Орел у центральних регіонах РФ (Орлівська область) попередньо знову вражені енергетичні об’єкти: відповідні відео публікують у мережі.

Орел на карті

Липецька область

Дрони вразили підстанцію у Липецькій області.

Усмань на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території Московської області Росії в ніч із 31 жовтня на 1 листопада відбувся масштабний блекаут. Перебої з електроенергією залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла, а де-не-де через сильні перепади напруги світло миготіло, електроприлади виходили з ладу.