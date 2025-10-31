"Стільки БПЛА ще не бачив". Росіяни скиглять на масштабну атаку дронів

Російська ППО активно "працює" у Бєлгородщині

Росіян очікує досить неспокійна ніч у Бєлгородській області. Адже вже є повідомлення про рекордну кількість безпілотників на території РФ.

Що треба знати:

В деяких районах Бєлгородщини фіксують до 50 дронів

В Росії вже розповідають про "успішну роботу" ППО

Як повідомляють росЗМІ, станом на 21:30 вже зафіксовано велику кількість безпілотників на Бєлгородщині. Зокрема на Волоконівському районі вже помітили понад 50 дронів.

Російські пабліки пишуть, що нібито ППО "успішно" збиває дрони над Старим Осколом, Острогожським та Губкіним. Однак чимало дронів все ж проривають оборону та прямують у глиб області.

Масштабну атаку на Росію анонсують й українські військові. Водночас росіяни скаржаться, що таку кількість дронів над Бєлгородською областю бачать вперше.

"Сьогодні наші пташки накладуть відчутні санкції на РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 31 жовтня президент України Володимир Зеленськи анонсував далекобійні удари по Росії. Однак більше інформації він не додав. На цій пресконференції також стало відомо, що у 2023 році Київ знищив на території Капустиного Яру балістичну ракету "Орєшнік". Однак Кремль може атакувати Україну цією зброєю щонайменше 6 разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 жовтня Росія чотири рази била по Дніпру. Вибухи лунали через атаку балістикою та КАБами.