Полетять у бік України? Росіяни планують пуски "Орєшників"

Росія проводить навчання ядерної тріади, зокрема на полігоні в Астраханській області відбуватимуться пуски балістичних ракет

У рамках ядерних навчань на військовому випробувальному полігоні "Капустин Яр" росіяни проводитимуть пуски БРСД "Орєшнік" та РС-26 "Рубіж". "Маневри" проходитимуть до кінця жовтня.

За даними NOTAM, тобто інформаційних повідомлень для цивільної авіації, у цей час можливі повітряні тривоги через активність озброєння. Проте, як зазначається, для України це загрози не становить.

Тим часом під керівництвом Володимира Путіна відбулося тренування стратегічних ядерних сил із залученням наземної, морської та авіаційної компонент. Було виконано, як повідомляє пресслужба Кремля, практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування.

Володимир Путін спостерігає за навчаннями

Зокрема, як повідомляється, з випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". З атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" з акваторії Баренцевого моря здійснено запуск балістичної ракети "Синева". Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували запуски крилатих ракет повітряного базування.

Варто зазначити, що 21 листопада 2024 року ЗС РФ вдарили по Дніпру ракетою "Орєшнік". У своєму зверненні до росіян глава Кремля Володимир Путін заявив, що це нібито стало відповіддю на плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності. Окрім того, він заявив, що у разі подальшого застосування цих ракет по цілях в Україні, Москва начебто з "гуманітарних міркувань" пропонуватиме мирним громадянам покинути небезпечну зону. Пізніше начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов у телефонній розмові з головою Комітету начальників штабів ЗС США Чарльзом Брауном визнав, що удар "Орєшніком" було заплановано задовго до згоди адміністрації Байдена дозволити Україні застосовувати ракети ATACMS і Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.