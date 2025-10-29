Путін забрехався, вихваляючись ракетою "Сармат": у мережі показали докази

У мережі швидко викрили казки Путіна про "Сармат"

Російський президент Володимир Путін заявив, що вже незабаром на бойове чергування буде виведено міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". Однак він забув одну важливу деталь — її вже нібито поставлено на чергування.

Що потрібно знати:

Путін хвалиться ядерною ракетою "Сармат" і обіцяє виставити її на бойове чергування

У мережі нагадали, що цю ракету два роки тому нібито вже ставили на бойове чергування і про це писали російські ЗМІ

Росіяни стверджують, що ця ракета може доставити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс.

Така заява від Путіна прозвучала 29 жовтня, коли він вихвалявся проведенням випробування надпотужного ядерного підводного апарату "Посейдон". Тоді ж він заявив, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує їхню "найперспективнішу міжконтинентальну ракету "Сармат".

"Такої (ракети, — Ред.) у світі немає, як "Сармат". І у нас він ще на чергуванні не стоїть. Але скоро з’явиться на чергуванні", — заявив Путін.

Проте, є значний нюанс. 2023 року російське видання "Ведомости" вже заявляло, що "Самрат" нібито поставили на бойове чергування. У соціальних мережах знайшли це нестикування і опублікували докази.

Статті про ракету "Сармат" у мережі

Що відомо про ракету "Сармат"

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою (МБР).

Росіяни стверджують, що ракета може доставити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс. За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю поразки цілей, що використовує різні траєкторії польоту.

Ракета "Сармат". Фото: Вікіпедія

Характеристики:

первісна вага ракети, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн,

дальність польоту – 18 тис. км,

корисне навантаження – 5 тонн.

дальність ракети, орієнтованої на західноєвропейські країни – 9-10 тис. км,

стартова маса – 100-120 тонн,

максимальна маса, що закидає – 10 тонн.

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставки 10 боєголовок їхня потужність оцінюється в 750 Кт кожна. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, які дозволять їй уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 жовтня Володимир Путін заявив про випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною силовою установкою, яка, за його словами, має "необмежену дальність". Військовий експерт пояснив, навіщо Путін хвалиться цією ракетою.