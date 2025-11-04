Колишній нардеп видумав новітні російські винищувачі: Рабіновича спіймали на гарячому (фото)

Екснардеп Вадим Рабінович опублікував відео з "МіГ-41", але насправді на кадрах — інші літаки.

Колишній народний депутат Вадим Рабінович, який утік до Ізраїлю поширив цікавий фейк "про могутність Росії". На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео із підписом про "новітні російські винищувачі 7-го покоління МіГ-41 з гіперзвуковими можливостями та лазерами", нібито з аеродрому імені Фрунзе у Геленджику.

Рабінович вирішив похизуватись знаннями літаків

Рабінович навіть намагався видати себе за експерта, оцінюючи передню пару крил: "Саме завдяки їм він і отримав можливість вертикального зльоту і посадки на хвостове оперення". Але це — брехня. Зауважимо, з України доступ до його сторінки на Фейсбуці обмежений.

Скріншот допису Рабіновича

Насправді, на відео показані китайські винищувачі-невидимки Chengdu J-20 під час руління перед зльотом. Відео було зняте на авіасалоні Airshow China у місті Чжухай. J-20 — літак п’ятого покоління, який відзначається стелс-технологіями, новітньою авіонікою та високою маневреністю.

Хто такий Вадим Рабінович

Вадим Рабінович

Вадим Рабінович — колишній народний депутат, співголова забороненої в Україні політичної сили "Опозиційна платформа — За життя". Протягом політичної кар’єри він часто поширював проросійські меседжі. Перед початком повномасштабної війни у лютому 2022 року поїхав до Ізраїлю, де має громадянство.

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства та депутатського мандата. Колишньому нардепу також повідомили про підозру у держзраді та оголосили у розшук. У серпні 2023 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Рабіновича.

Цікаве про біглого екснардепа

У 1980-х він потрапляв до в’язниці за розкрадання державних коштів, після чого почав кар’єру на телебаченні та став співзасновником "Студії 1+1". Згодом працював у медіа: створив видавничий дім "CN — Столичные новости" та очолив медіагрупу News Network. У 2014 році балотувався в президенти України, набравши 2,25% голосів.

Де зараз і чим займається

Згідно з останньою інформацією, Вадим Рабінович проживає в Ізраїлі. Там він змінив сферу діяльності: став проповідником та духовним просвітником, зокрема займається трактуванням Давидових псалмів.

Рабінович в новій ролі

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву вигадку російської пропаганди щодо окупованих теритрій. Намагаючись налякати людей "українськими партизанами" вони вигадали, що вибухнула колонка, з якої лунала пісня "Океану Ельзи".