Колишній нардеп видумав новітні російські винищувачі: Рабіновича спіймали на гарячому (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Екснардеп Вадим Рабінович опублікував відео з "МіГ-41", але насправді на кадрах — інші літаки.
Колишній народний депутат Вадим Рабінович, який утік до Ізраїлю поширив цікавий фейк "про могутність Росії". На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео із підписом про "новітні російські винищувачі 7-го покоління МіГ-41 з гіперзвуковими можливостями та лазерами", нібито з аеродрому імені Фрунзе у Геленджику.
Рабінович вирішив похизуватись знаннями літаків
Рабінович навіть намагався видати себе за експерта, оцінюючи передню пару крил: "Саме завдяки їм він і отримав можливість вертикального зльоту і посадки на хвостове оперення". Але це — брехня. Зауважимо, з України доступ до його сторінки на Фейсбуці обмежений.
Насправді, на відео показані китайські винищувачі-невидимки Chengdu J-20 під час руління перед зльотом. Відео було зняте на авіасалоні Airshow China у місті Чжухай. J-20 — літак п’ятого покоління, який відзначається стелс-технологіями, новітньою авіонікою та високою маневреністю.
Хто такий Вадим Рабінович
Вадим Рабінович — колишній народний депутат, співголова забороненої в Україні політичної сили "Опозиційна платформа — За життя". Протягом політичної кар’єри він часто поширював проросійські меседжі. Перед початком повномасштабної війни у лютому 2022 року поїхав до Ізраїлю, де має громадянство.
У липні 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства та депутатського мандата. Колишньому нардепу також повідомили про підозру у держзраді та оголосили у розшук. У серпні 2023 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Рабіновича.
Цікаве про біглого екснардепа
У 1980-х він потрапляв до в’язниці за розкрадання державних коштів, після чого почав кар’єру на телебаченні та став співзасновником "Студії 1+1". Згодом працював у медіа: створив видавничий дім "CN — Столичные новости" та очолив медіагрупу News Network. У 2014 році балотувався в президенти України, набравши 2,25% голосів.
Де зараз і чим займається
Згідно з останньою інформацією, Вадим Рабінович проживає в Ізраїлі. Там він змінив сферу діяльності: став проповідником та духовним просвітником, зокрема займається трактуванням Давидових псалмів.
Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву вигадку російської пропаганди щодо окупованих теритрій. Намагаючись налякати людей "українськими партизанами" вони вигадали, що вибухнула колонка, з якої лунала пісня "Океану Ельзи".