У Дніпрі чутно вибухи: що відомо про наліт дронів (оновлюється)
У Дніпрі гучно
Пізно ввечері 17 листопада росіяни атакували місто Дніпро ударними БПЛА. У місті чути вибухи.
Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
23:11 Є збиття ворожого дрона.
23:11 В ОВА повідомили, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. Деталі наразі з'ясовуються.
23:08 Пабліки пишуть, що у деяких районах міста дуже сильно скаче напруга.
22:57 Місцеві канали інформують про шахеди, які рухаються дуже низько над будинками.
22:56 У мережі повідомляють про влучання одного з БПЛА по цивільній інфраструктурі.
22:37 Т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислав Гайваненко зазначив, що Дніпро перебуває під масованою атакою ворожих шахедів. Він порадив перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.
