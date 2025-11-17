У Дніпрі чутно вибухи: що відомо про наліт дронів (оновлюється)

У Дніпрі гучно

Пізно ввечері 17 листопада росіяни атакували місто Дніпро ударними БПЛА. У місті чути вибухи.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

23:11 Є збиття ворожого дрона.

23:11 В ОВА повідомили, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. Деталі наразі з'ясовуються.

23:08 Пабліки пишуть, що у деяких районах міста дуже сильно скаче напруга.

22:57 Місцеві канали інформують про шахеди, які рухаються дуже низько над будинками.

22:56 У мережі повідомляють про влучання одного з БПЛА по цивільній інфраструктурі.

22:37 Т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислав Гайваненко зазначив, що Дніпро перебуває під масованою атакою ворожих шахедів. Він порадив перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Новина оновлюється.