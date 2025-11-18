Під російським Омськом вибухнула газова труба. В небо здійнялася вогняна куля (відео)

За попередніми даними, сталася аварія на підземній ділянці магістрального газопроводу

Рано вранці у вівторок, 18 листопада, в передмісті російського міста Омськ вибухнула газова труба. Після вибуху почалася потужна пожежа.

Що треба знати:

Під Омськом близько 5 години ранку пролунав потужний вибух на газовій трубі

Після вибуху виникло сильне займання

Спочатку місцева влада заявила, що стався витік газу, пізніше — що відбулася аварія

Як повідомив губернатор Омської області Віталій Хоценко, за попередніми даними, стався витік газу з газопроводу. Точна причина вибуху встановлюється. Інцидент трапився у районі селища Ростовка Омського району. За даними чиновника, постраждалих немає.

Пізніше Хоценко написав, що загоряння труби стало наслідком аварії, що сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення. Місцеві жителі повідомили, що у повітрі відчувається хімічний запах. На місці працюють 18 пожежників та 4 одиниці техніки.

В мережі з'явилися відео моменту вибуху та труби, що палає. На якусь мить стало світло, наче вдень. Куля вогню здіймається високо в небо.

