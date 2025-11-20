Путін став другим Наполеоном? Чому він помилився з нападом на Україну

Агресія СРСР в Афганістані теж закінчилася безславно і розвалила велику країну

На тлі падіння своїх рейтингів кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив влаштувати збройну агресію проти України, однак російське суспільство вже втомилося від війни, а пересічні громадяни не розуміють, чому вони гинуть в Україні, як свого часу громадяни СРСР гинули в Афганістані.

Що треба знати:

Путін пішов шляхом Наполеона, напавши на сусідні країни

Без Путіна Росія стане іншою

Поки російські еліти ділитимуть гроші та владу – їм буде не до України

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів доктор наук, професор і проректор Європейського університету, експерт з енергетичної безпеки Сергій Ягодзінський. Він пояснив, що війна почалась не через якусь "нацифікацію" чи "мілітаризацію" України.

— Війна розпочалась навіть не тому, що Україна намагалася ввійти в НАТО. Путін чудово розумів, що Україну до НАТО не візьмуть. Це був тільки привід і він залишається тільки причиною. Абсолютно інші умови. Путіну потрібен був суходіл з Кримом. Він його собі зробив, — каже політичний експерт.

На його думку, Путіну потрібно було мобілізувати своє суспільство.

— Путін втрачав рейтинги у себе в державі. І війна — це завжди гарний привід ці рейтинги підвищити, якщо війна не на твоїй території. От, наприклад, Наполеон так само зробив. Франція почала в міжусобицях. І Наполеон придумав історію: давайте воювати і все буде чотко. І Наполеону вдалося на певний час підняти національну гордість. Їх просто розпирало, — каже професор.

За його словами, Путін має схожу історію, але російське суспільство теж втомлюється від війни. І дедалі більше людей не розуміють, що вони роблять в Україні.

— Це схожа історія з Афганістаном. Тоді теж [були розмови про] інтернаціональний обов'язок, що ми щось повинні захистити там і так далі. Але тривалий час цієї війни призвів до того, що люди просто не розуміли, чому ми кладемо там своє життя, — каже проректор Європейського університету.

На його думку, Києву важливо почати переговори, бо час працює на нас.

— Чим довше йдуть переговори, тим більше сторони розмовляють, тим більше є комунікація, тим більше сторони розуміють, що неможливо комунікувати при нереальних умовах.

І ми очікуємо, що влада в Російській Федерації рано чи пізно зміниться. Все ж таки Путін не вічний. І те, що без Путіна Росія буде іншою, я в це вірю і на це є раціональні підстави. Крім того, вони там між собою будуть ділити величезний куш, їм буде не до України. Але зупинити війну потрібно. Сергій Ягодзінський

