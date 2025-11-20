Путин стал вторым Наполеоном? Почему он ошибся с нападением на Украину

Агрессия СССР в Афганистане тоже закончилась бесславно и развалила великую страну

На фоне падения своих рейтингов кремлевский диктатор Владимир Путин решил устроить вооруженную агрессию против Украины, однако российское общество уже устало от войны, а рядовые граждане не понимают, почему они гибнут в Украине, как в свое время граждане СССР гибли в Афганистане.

Что нужно знать:

Путин пошел по пути Наполеона, напав на соседние страны

Без Путина Россия станет другой

Пока российские элиты будут делить деньги и власть – им будет не до Украины

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал доктор наук, профессор и проректор Европейского университета, эксперт по энергетической безопасности Сергей Ягодзинский. Он объяснил, что война началась не из-за какой-то "нацификации" или "милитаризации" Украины.

— Война началась не потому, что Украина пыталась войти в НАТО. Путин прекрасно понимал, что Украину в НАТО не примут. Это был только предлог, и он остается только причиной. Совершенно другие условия. Путину нужна была суша с Крымом. Он ее сделал, — говорит политический эксперт.

По его мнению, Путину нужно было мобилизовать свое общество.

— Путин терял рейтинги у себя в государстве. И война — это всегда хороший повод повысить эти рейтинги, если война не на твоей территории. Вот, например, Наполеон так же поступил. Франция начала в междоусобицах. И Наполеон придумал историю: давайте воевать и все будет четко. И Наполеону удалось на время поднять национальную гордость. Их просто распирало, – говорит профессор.

По его словам, у Путина схожая история, но российское общество тоже устает от войны. И все больше людей не понимают, что они делают в Украине.

— Это похожая история с Афганистаном. Тогда тоже [были разговоры о] интернациональном долге, что мы что-то должны защитить там и так далее. Но долгое время этой войны привело к тому, что люди просто не понимали, почему мы кладем там свои жизни, — говорит проректор Европейского университета.

По его мнению, Киеву важно начать переговоры, потому что время работает на нас.

— Чем дольше идут переговоры, тем больше стороны разговаривают, тем больше коммуникация, тем больше стороны понимают, что невозможно коммуницировать при нереальных условиях.

И мы ожидаем, что власть в Российской Федерации рано или поздно сменится. Все-таки Путин не вечен. И то, что без Путина Россия будет другой, я в это верю и на это есть рациональные основания. Кроме того, они там будут делить между собой огромный куш, им будет не до Украины. Но остановить войну нужно. Сергей Ягодинский

