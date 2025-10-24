Росія – на порозі нафтового колапсу. Про що Путіна попередили до війни з Україною

Санкції та удари по НПЗ знищують економіку ворога

Удари Сил оборони України по російських НПЗ та санкції США проти російських нафтокомпаній приводять до скорочення експорту чорного золота та його переробки всередині країни-агресора. Однак у не дуже віддаленій перспективі така ситуація загрожує РФ нафтовим колапсом.

Що потрібно знати:

Росія не знає куди дівати видобуту нафту, тому робить із танкерів склади

Еталонна нафта Brent подешевшала і коштує 65 доларів за барель, однак росіяни демпінгують

Собівартість російської нафти становить 40-45 доларів за барель і зростає

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, як це буд відбуватися.

За його словами, переважна більшість сучасних російських НПЗ пройшли модернізацію після часів СРСР і розташовані в західній частині країни. Саме по них Україна і завдає ударів, пошкодивши майже 60% їхніх потужностей.

— До кінця цього року — початку наступного, перший квартал 2026-го західна частина Росії в питаннях нафтопереробної галузі може зникнути взагалі, — каже військовий експерт.

А найцікавіше, на його думку, що попри зменшення переробки та експорту, — видобуток нафти неможливо скоротити. І така ситуація по всій Росії.

— Вони продовжують видобувати нафту, а куди її дівати? Що з нею робити? Зараз на Росії виникає проблема, що експорт сирої нафти не задовольняє потреби виробництва. Свердловини видобувають сирої нафти набагато більше, аніж можуть переробити НПЗ на Росії, — пояснює аналітик.

За його словами, Росія розливає сиру нафту по цистернах, нафтосховищах, танкерах і нарощує експорт, водночас збільшуючи знижки, щоб експортувати нафту в Китай та Індію.

— Китай та Індія готові її купувати. Але за великі знижки. А ці знижки до чого призводять? Росія зменшує загальну ціну нафти, вона ще й продає її за знижки. Тобто це найдешевша на сьогодні в світі нафта. Еталона нафта — Brent, від неї відштовхуються усі інші сорти нафти. А російська — Urals, Sokol — зараз продається набагато дешевше. Це перший момент.

Другий момент, — зростає ціна фрахтування танкерів, щоб зберігати нафту. Тож зменшення переробки нафти впливає і на те, які буде мати втрати Російська Федерації. А поступово вони наближаються до того, що деякі свердловини повинні будуть закривати, — наголошує оглядач.

Він додає, що майже 70% свердловин у РФ, — це свердловини часів СРСР, які розробляли за старими технологіями. Вони майже повністю виробили свій ресурс, і якщо їх "заморозити" на якийсь час, законсервувати, то не можна буде відновити видобуток.

— Це будуть суміші — нафта, вода й інші мінеральні суміші, які неможливо відфільтрувати. Тому що ці свердловини відпрацьовані з часів Радянського Союзу десь приблизно на 80%. Про це ще 2019 року Путіна попереджало російське Міненерго, коли вони ще більш-менш були відкриті і публікували адекватні звіти, — каже оглядач "Інформаційного спротиву".

Він нагадав, що основна локація з видобутку російської нафти — це Сибір, 70% свердловин у якому виробляють сиру нафту майже на межі можливостей. І більша частина видобутого — це суміші, які треба фільтрувати. Тож собівартість цієї нафти зростає, і якщо за радянських часів для Urals або Sokol вона була 15-20 доларів за барель, то зараз 40-45 і продовжує зростати.

— Із 2019-го пройшло шість років, видобуток не зупинявся і Росія змушена буде це зупиняти. Відповідно, не зможе відновити. Це — руйнування нафтовидобувної галузі, це руйнування нафтопереробної галузі, а ще санкції. Скажімо так, Росія поступово наближається до нафтового колапсу, — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Китай змушує Росію продавати нафту за безцінь.