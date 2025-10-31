Пропагандистка Захарова "спалилася": ЗМІ знайшли її чоловіка, якого вона ховала понад 20 років

За період повномасштабної війни подружжя неабияк розбагатіло

Марія Захарова — офіційна представниця МЗС РФ, обличчя російської пропаганди та одна з найвідоміших рупорів кремлівської політики за кордоном. ЗМІ розсекретили ім’я її чоловіка, якого вона приховувала понад два десятиліття.

Що варто знати

Стало відомо, що ім'я чоловіка Марії Захарової — Андрій Махров, чиї доходи від бізнесу, пов'язаного з нафтогазовими структурами, нібито перевищили 386 мільйонів рублів за рік

Про стрімке зростання фінансового стану подружжя під час повномасштабної війни говорить придбання Захаровою елітної квартири вартістю 100 мільйонів рублів

Також зросла щомісячна заплата пропагандистки після 2022 року

Відомо, що обранець пропагандистки — Андрій Махров. Він працює в керівництві компанії, що займається геологією та розробкою програмного забезпечення.

За рік подружжя нібито отримало дуже великі прибутки. Йдеться про суму понад 386 млн рублів. Як стверджується, значну частину доходів примножує компанія-партнер великої нафтогазової структури "Лукойл", а також додаткові виплати приходять від співпраці з інформаційними агенціями.

За наданою інформацією, за період повномасштабної війни, або як її називають в РФ, "СВО", їхні прибутки сильно покращилися. У 2022 році Захарова придбала квартиру, площею 150 метрів квадратних, за 100 млн рублів. Зараз це житло оцінюється в 160 млн. Офіційних доходів Захарової не таку покупку не вистачило б. У 2023 році вона переписала цю квартиру на батька.

Марія Захарова

Як повідомляється в матеріалі, наказ очільника МЗС держави-агресора Сергія Лаврова дозволив Марії Захаровій не розкривати публічно інформацію про свої доходи та майно. Водночас, згідно з витоками документів із Федеральної податкової служби, її заробітна плата після початку повномасштабного вторгнення суттєво зросла — нині вона становить від 500 до 800 тисяч рублів на місяць, а загальний дохід за 2024 рік перевищив 11 мільйонів рублів, що майже вдвічі перевищує офіційний рівень її заробітку в МЗС.

