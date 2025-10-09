За десять років роботи в міністерстві стиль чиновниці краще не став

Марія Захарова — одіозна особистість та одна з ключових постатей у поширенні російської пропаганди, яку в мережі назвали фейкометницею. Вона вже 10 років обіймає посаду офіційного представника МЗС Росії, а також очолює Департамент інформації та друку РФ. Незважаючи на високі посади та великі доходи, Захарова так і не навчилася елегантно і зі смаком одягатися, а тим більше наносити макіяж.

Телеграф покаже, як змінювалася Марія Захарова за останні десять років і як вона виглядає зараз.

Марія Захарова у 2025 році. Фото: Getty Images

Захарова та її образи

Фейкометниця Марія Захарова стала офіційним представником МЗС Росії та директором Департаменту інформації та друку у серпні 2015 року. Її посада передбачає і відповідний зовнішній вигляд, особливо з огляду на те, що вона перша жінка на цьому посту в історії російського МЗС. Проте вбрання та образи Захарової завжди викликали питання навіть у росіян.

Захарова на початку своєї кар’єри у МЗС

Захарова у неформальних образах, 2022 рік

Представниця МЗС часто з’являлася перед камерами чи на офіційних заходах у непридатних для цього образах. Як пишуть російські ЗМІ, Захарова — любителька високих шпильок, непристойно коротких спідниць, строкатих квітчастих блузок і яскравого макіяжу, який так і не навчилася акуратно наносити.

Захарова — любителька коротких спідниць

А ще вона часто носить строкаті квітчасті блузки і сукні, 2024 рік. Фото: Getty Images

Також варто зазначити, що Захарова — любителька випити, що також впливає на її зовнішній вигляд. Особливо ці зміни стають помітними із віком — у грудні 2025 року їй виповниться вже 50 років.

Так Марія Захарова виглядала у 2016 році. Фото: Getty Images

А це вона у 2018 з розмазаним макіяжем та немитою головою. Фото: Getty Images

І навіть через роки роботи в такій публічній сфері, щотижневих брифінгів перед десятками камер та закордонних офіційних візитів, Захарова так і не навчилася виглядати належним чином. Її макіяж часто неакуратний і розмазаний, волосся погано укладене, а вбрання часто абсолютно потворне і безглузде.

До 2023 року у Захарової все той же неакуратний макіяж. Фото: Getty Images

Мішки під очима, можливо, з похмілля, не приховує навіть такий яскравий макіяж, 2025 рік. Фото: Getty Images

Марія Захарова у 2025 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Людмила Янукович рідко з’являлася на людях і стала посміховиськом. Ніхто з піарників не хотів із нею працювати.