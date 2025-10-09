Фарбуватися і одягатися так і не навчилася: як змінювався образ фейкометниці Захарової і як вона виглядає зараз
За десять років роботи в міністерстві стиль чиновниці краще не став
Марія Захарова — одіозна особистість та одна з ключових постатей у поширенні російської пропаганди, яку в мережі назвали фейкометницею. Вона вже 10 років обіймає посаду офіційного представника МЗС Росії, а також очолює Департамент інформації та друку РФ. Незважаючи на високі посади та великі доходи, Захарова так і не навчилася елегантно і зі смаком одягатися, а тим більше наносити макіяж.
Телеграф покаже, як змінювалася Марія Захарова за останні десять років і як вона виглядає зараз.
Захарова та її образи
Фейкометниця Марія Захарова стала офіційним представником МЗС Росії та директором Департаменту інформації та друку у серпні 2015 року. Її посада передбачає і відповідний зовнішній вигляд, особливо з огляду на те, що вона перша жінка на цьому посту в історії російського МЗС. Проте вбрання та образи Захарової завжди викликали питання навіть у росіян.
Представниця МЗС часто з’являлася перед камерами чи на офіційних заходах у непридатних для цього образах. Як пишуть російські ЗМІ, Захарова — любителька високих шпильок, непристойно коротких спідниць, строкатих квітчастих блузок і яскравого макіяжу, який так і не навчилася акуратно наносити.
Також варто зазначити, що Захарова — любителька випити, що також впливає на її зовнішній вигляд. Особливо ці зміни стають помітними із віком — у грудні 2025 року їй виповниться вже 50 років.
І навіть через роки роботи в такій публічній сфері, щотижневих брифінгів перед десятками камер та закордонних офіційних візитів, Захарова так і не навчилася виглядати належним чином. Її макіяж часто неакуратний і розмазаний, волосся погано укладене, а вбрання часто абсолютно потворне і безглузде.
