Загинув унаслідок ДТП: який вигляд має могила путініста Доренка, який родом з Криму

Журналіст став служити кремлівському режиму

Пропагандистів, які заробляють на життя кривавими рублями з Кремля, у Росії є достатньо. Однією з таких псевдожурналістів є Маргарита Симоньян, котра бреше про Україну в своїй програмах. Ще одним пропутінським рупором був журналіст Сергій Доренко, родом з Криму.

Сергій Доренко загинув унаслідок ДТП у Москві у 2019 році. Хто він такий і чим запам'ятався — знає "Телеграф".

Що відомо про Сергія Доренка

Майбутній пропагандист народився у Керчі, що в українському Криму. У дитинстві часто змінював школи, оскільки батько був військовим льотчиком. Згодом Доренко перебрався до Москви, де навчався на історико-філологічному факультеті Університету Дружби народів імені Патріса Лумумби у Москві.

Після закінчення вишу Доренко став перекладачем у делегаціях Латинської Америки і Африки. Протягом 2 років був перекладачем в Анголі. Потім служив у радянській армії. Згодом Доренко почав працювати у Держтелерадіо СРСР, коментував інформаційну програму "120 хвилин" та був кореспондентом "Телевізійної служби новин".

Сергій Доренко став телеведучим у Росії

На початку 90-х Доренко став вести програму "Вісті" та вечірні випуски новин на Першому каналі. Невдовзі став кореспондентом іспанської служби CNN. Також вів програму "Подробиці" на каналі "Росія", "Час" на ОРТ і своє політичне шоу "Програма Сергія Доренка". Висвітлював війни Росії проти Чечні.

Сергій Доренко вів власну програму на російському ТБ

У 2000 році потонув атомний підводний човен "Курськ", унаслідок чого загинув весь екіпаж — 118 людей. Підводникам не надали допомоги, про яку вони просили. Тож у цьому винили Володимира Путіна, який напередодні став президентом Росії. Критично висловлювався про диктатора на той час і Доренко. Після цього його програму на російському телебаченні закрили.

Згодом Доренко працював на радіо "Ехо Москви" та увійшов до Компартії. А у 2004 році навіть обговорював можливу співпрацю з керівництвом українського каналу "НТН". Пізніше став головним редактором радіостанції "Говорить Москва".

Сергій Доренко обговорював співпрацю з українським "НТН"

Однак згодом Доренко почав служити путінському режиму. Він підтримував анексію Росією Криму, і називав півострів російським. Також він закликав США "віддати контроль" над Україною.

"Ми повинні задовбати Сполучені штати, щоб вони віддали нам нарешті контроль над всією Україною. Як це велося зі століть, як це і має бути. Увага, не над Кримом. Крим — це взагалі Росія. Не над Сходом України. Над всією Україною. Штати мають зламатися і віддати нам Україну", — казав він.

Доренко підтримував анексію Криму

Доренко також поширював меседжі кремлівської пропаганди, що Донецьк і Луганськ — російські території. Він говорив маячню, що на ці землі нібито претендує НАТО. Натомість Доренко не сказав, що Росія почала збройну агресію на Донбасі, вбиваючи українців.

Доренко мав антиукраїнську риторику

"Зрозуміло, що Луганськ — це наша земля, і з якого дива йому ставати натівської територією?….Ми докотилися до того, що землю мого діда забере НАТО. Ні, хлопці, ось цього не буде точно. Ми були і будемо тут завжди. Нехай ви амбали і чемпіони світу з боротьби, але це наша земля, ми вас ножичками поріжемо тут по-любому. Вам тут нема чого робити…І американці, які входять до Луганська, Донецька і Харкова повинні розуміти, що це моя земля. І я стільки скільки захочу, стільки кочергою буду ворушити у них в дупі", — розповів він.

Смерть Доренка

У 2019 році Доренко помер унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Москві. Пропагандисту стало погано, тому він впав з мотоцикла. Медики приїхали на місце події, але не змогли врятувати путініста. Йому було 60 років.

Доренка кремували: частину праху віддали вдові, яка планувала розвіяти його в Криму, де й народився путініст. А іншу частину поховали на Троєкурівському кладовищі в Москві. На могилі встановили надгробний камінь з його ім'ям та чорно-білий портрет у скляній рамці.

Могила Доренка у Москві

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має пам’ятник російському автору пісень та співаку Олександру Градському. Він помер від інсульту у 2021 році.