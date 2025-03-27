Живуть в ізоляції й рідко бачать батька: що відомо про таємних синів Путіна та Кабаєвої

Сини Путіна народилися з різницею у чотири роки

Особисте життя російського президента Володимира Путіна знаходиться під сімома замками, особливо, що стосується його спадкоємців. Журналісти з’ясували, що у Путіна може бути "таємна" дочка, а також двоє синів, яких йому народила колишня спортсменка Аліна Кабаєва.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої. Журналістам вдалося дізнатися їхні імена та як вони живуть.

Що відомо про дітей Путіна, яких йому народила Кабаєва

Колишня гімнастка та олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, як стверджує розслідування центру "Досьє", народила двох дітей від російського диктатора. За даними журналістів, у пари два сини: Іван і Володимир. Перший хлопчик з’явився на світ 2015 року, другого Кабаєва народила у 2019 році.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

Відомо, що діти Володимира Путіна живуть за документами прикриття, вони постійно перебувають під охороною ФСТ і практично ізольовані від зовнішнього світу. Сини президента переміщуються виключно приватними літаками, яхтами та броньованим поїздом. Вони живуть у президентських резиденціях, не відвідують школи та практично не спілкуються з однолітками.

Задля їхнього навчання на Валдаї було створено закритий освітній центр. Заняття з дітьми ведуть гувернери, а вчителів шукали через престижну агенцію English Nanny. Після початку війни в Україні акцент при підборі фахівців змістився: перевагу стали віддавати викладачам з Південної Африки — держави, лояльної до російської влади.

Карта резиденції Путіна на Валдаї/Фото: dossier.center

Педагоги, згідно з умовами, не мають права залишати територію, де знаходиться сім’я. В описі вакансії прямо вказано: сім’я "живе в ізоляції".

Викладачі та няні не взаємодіють безпосередньо з батьками дітей — усі вказівки надходять через посередників, наближених до сім’ї. Однією з таких яскравих постатей виступає Оксана Федіна, двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої. Саме вона координує роботу персоналу та представляє себе як мати хлопчиків.

Для дітей Путіна наймають педагогів / Фото: dossier.center

Журналісти з’ясували, що син Іван захоплюється хокеєм і для того, щоб він міг тренуватися, на території маєтку Путіна збудували окрему ковзанку та найняли професійного тренера. Іноді з Іваном на лід виходить батько, а мати Аліна Кабаєва спостерігає за грою з ложі, яка відділена тонованим склом.

Діти Путіна та Кабаєвої живуть в ізоляції від світу

Президент Росії ніколи публічно не визнавав, що має синів, хоча якось зазначав, що молодші члени його сім’ї займаються вивченням китайської мови. Побут "найзасекреченіших" дітей Росії нагадує батьківський. Вони мають особистих кухарів, які готують дітям окремі страви. Щобільше, Іван і Володимир має свої окремі чашки, і п’ють вони тільки з них.

"Телеграф" писав раніше, що російський тиран має дві дочки, хоча цю інформацію він також ніколи публічно не визнавав. Ми дізналися деякі деталі про його старшу спадкоємицю Марію Воронцову.