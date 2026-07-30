Росія навчилася "обдурювати" українську ППО: РФ модернізувала ключову зброю стратегічної авіації

Ворог постійно модернізує та покращує ракетне озброєння

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Російська стратегічна крилата ракета повітряного базування Х-101 ("виріб 504") є ключовим інструментом дального ударного потенціалу РФ. Вона стала основним інструментом Росії для масованих ударів по Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українська ППО, а також західні комплекси Patriot, NASAMS, IRIS-T показали безпрецедентну ефективність проти "X-101" – збивалося 88% ракет. Через це Росія протягом великої війни постійно модернізує "виріб 504", повідомляє militarnyi.

Модернізація "Х-101" проходила у кілька етапів. Найсерйознішим викликом для української ППО стала інтеграція комплексу бортового радіоелектронного захисту СП-504. Коли на ракету наводяться радари Patriot або NASAMS, її система РЕБ генерує активні імітаційні перешкоди, створюючи на екранах ППО хибні цілі.

Збита російська модернізована крилата ракета Х-101 із вбудованим блоком постановки пасивних перешкод Л-504

Якщо ракета атакована системами з тепловим або інфрачервоним наведенням, у ній спрацьовує механізм відстрілу теплових та дипольних радіолокаційних пасток у момент фіксації реальної загрози. Ці нововведення не роблять "Х-101" незбиваємою, проте значно ускладнили роботу нашим захисникам.

Попри модернізацію "Х-101", українська ППО, як і раніше, справляється з цими ракетами:

У ніч на 30 липня українські захисники збили 54 крилаті ракети "Х-101"/"Калібр" із 61.

У ніч на 6 липня було збито 31 "Х-101" із 33.

У ніч на 2 липня було збито 32 "Х-101" із 34.

У ніч на 15 червня було збито 30 "Х-101"/"Іскандер-К" із 30.

Додамо, що зіткнувшись із високою ефективністю української та західної ППО, конструктори "Х-101" змінили підхід до її застосування. Оскільки більша частина ракет знищувалася, упор було зроблено на максимальне збільшення руйнівної сили — натомість "виріб 504" втратив у дальності. Тепер ці крилаті ракети літають із важкою тандемною боєголовкою вагою 800 кг, касетними суббоєприпасами та пірофорними сумішами цирконію. Це значно збільшило площу ураження.

Елементи касетної бойової частини крилатих ракет Х-101 у Києві/Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок удару згорів відомий ринок біля станції метро "Почайна". Відомо про пожежі й інших районах столиці.