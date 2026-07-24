"Борються за життя": бізнесмен Єрмолаєв розповів про стан своєї родини після замаху в Монако

За словами підприємця, він сам вижив дивом

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Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв через адвокатів розповів про стан здоров'я своєї родини, що постраждала внаслідок підриву вибухового пристрою в Монако. За словами Єрмолаєва, його дружина Анна наразі перебуває у важкому стані, а медики продовжують боротьбу за її життя.

"Сьогодні наша сім'я продовжує боротися за життя Анни. Більше зараз ми сказати не можемо. Наш син також проходить лікування та відновлення після отриманих травм", — зазначив бізнесмен у своїй заяві.

Сам Вадим Єрмолаєв повідомив, що також зазнав ушкоджень і продовжує проходити лікування. Його поточний стан не дозволяє повноцінно брати участь у публічній комунікації, однак через серйозність обставин він вирішив зробити публічне звернення. Бізнесмен наголосив, що вижив дивом.

За словами постраждалого, вибуховий пристрій було приведено в дію цілеспрямовано, а виконавці бачили, що поруч із ним перебували дружина та син. Він підкреслив, що це був не спосіб залякування чи "попередження", а пряма спроба вбивства всієї родини.

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

У зв'язку з цим Єрмолаєв звернувся до керівництва України та Монако, а також до правоохоронних органів із проханням прискорити розслідування, створити спільну міждержавну слідчу групу та забезпечити захист для його родини й адвокатів, оскільки загроза їхньому життю все ще зберігається.

Що сталося у Монако

Увечері 29 червня 2026 близько 21:00 за місцевим часом, на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, неподалік кордону з Францією, прогримів потужний вибух. В результаті постраждала сімейна пара та 13-річний хлопчик.

Дорослих доправили до університетської лікарні Пастера, підлітка – до дитячої лікарні Ленваля. Чоловік і жінка перебували у критичному стані, дитина отримала менш серйозні травми.

Незабаром видання Nice-Matin, інформагентство AFP, телерадіокомпанія BFM-TV та "Українська правда" з посиланням на джерела уточнили, що йдеться про родину українського олігарха Вадима Єрмолаєва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про українського бізнесмена, якого підірвали в Монако.