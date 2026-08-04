Несподіване в Росії: патріарху Кирилу дорікнули через слова про "ядерку"

Духовник Путіна проповідує "атомне православ’я"

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Риторика з погрозами ядерною зброєю – одна з найулюбленіших у російських пропагандистів. Проте раптово прокремлівська газета "Московський комсомолець" розкритикувала голову РПЦ патріарха Кирила.

Пропагандистське видання у понеділок, 3 серпня, опублікувало критичну колонку щодо проповіді священнослужителя. У суботу духовник Путіна назвав створення атомної бомби в СРСР "благодаттю та милістю божою".

Колонка за авторством Кирила Іванова під назвою "Атомне православ’я: патріарх "обожнює" ядерну бомбу і закликає не лякатися "апокаліптичних сценаріїв".

"Ніхто з попередників патріарха Кирила не говорив настільки захоплено-пристрасно про нехай і нашу, нехай і рідну, вітчизняну, але все-таки зброю масового знищення", — пише автор.

Продовжуючи свою думку, він вказує, що "якщо сприймати промову патріарха як спіч політика-державника, то причепитися до неї зовсім неможливо", але "якщо розглядати першосвятительське слово під богословським кутом, то логіка представленої концепції дещо кульгає".

"Якщо відштовхуватися від цієї концепції, тоді треба визнати, що ще більшу благодать і милість Господь виявив американцям, які створили атомну бомбу на чотири роки раніше СРСР", — йдеться в матеріалі.

Примітно, що "жодної батьківської любові до свого дітища у батька бомби [наукового керівника проекту "Манхеттен" Роберта Оппенгеймера – ред.] не було і близько, зазначає Іванов.

Він також звертає увагу на те, що до певного часу РПЦ без симпатії ставилася і до російської атомної зброї. У лютому 1986 року Священний синод РПЦ виступив із посланням "Про війну і мир у ядерний вік", де йшлося про порочність позиції ядерного залякування і необхідність "назавжди позбавити світ ядерної та іншої зброї масового знищення". Разом з тим за минулі десятиліття позиція керівництва РПЦ радикально змінилася.

Володимир Путін та патріарх Кирило. Фото: Офіційний сайт Московського патріархату РПЦ

"Виражається це не лише в проголошенні радянської атомної бомби Божим дивом, явленим країні та світу завдяки молитвам Серафима Саровського… Ще дивовижніше і дивніше, що патріарх закликає паству не боятися ядерної війни", — йдеться в колонці. Іванов називає нову систему поглядів та цінностей РПЦ "атомним православ’ям".

Варто зазначити, що "Московський комсомолець" є газетою, яка має один із найбільших тиражів у Росії та рідко критикує владу. Таким чином, можна припустити, що публікацію згаданого матеріалу було узгоджено, якщо не безпосередньо замовлено кимось із високих кабінетів.

Нагадаємо, 23 липня 2026 року країни Євросоюзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили близько 250 фізичних та юридичних осіб. При цьому патріарх Кирило не увійшов до чорного списку.