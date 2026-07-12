Хто стане президентом Росії, якщо Путін помре: ШІ назвав 7 імен

Є також кілька сценаріїв, які відбуватимуться в РФ

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Раптова смерть російського голови Володимира Путіна може стати одним із найсерйозніших політичних потрясінь для Росії. Проте вже є конкретні імена людей, які б могли зайняти його місце.

Про це "Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту ChatGPT, хто ж може стати заміною Путіна. Він назвав одразу 7 можливих наступників глави Кремля.

Михайло Мішустін — голова Уряду РФ (прем’єр-міністр) .

. Сергій Кирієнко — перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ . Курирує внутрішню політику, вибори та низку інших ключових напрямів.

. Курирує внутрішню політику, вибори та низку інших ключових напрямів. Дмитро Медведєв — заступник голови Ради безпеки РФ .

. Сергій Собянін — мер Москви .

. Олексій Дюмін — секретар Державної ради РФ (раніше був губернатором Тульської області та працював у структурах охорони президента).

(раніше був губернатором Тульської області та працював у структурах охорони президента). Микола Патрушев — помічник президента РФ . Раніше багато років обіймав посаду секретаря Ради безпеки.

. Раніше багато років обіймав посаду секретаря Ради безпеки. Дмитро Патрушев — заступник голови Уряду РФ (віце-прем’єр). Раніше був міністром сільського господарства.

Також ШІ називає одразу кілька сценаріїв у разі смерті Путіна. Один із найімовірніших варіантів полягає у колективному керівництві. Тобто кілька силових і політичних груп дійдуть спільного компромісу у виборі нового лідера РФ.

Другий варіант — "технічний президент". Тобто формально посаду крісло президента Росії може обійняти Михайло Мішустін, але реальна влада буде в руках вузького кола російських еліт.

Також ChatGPT не виключає, що можливо посилення силовиків. Якщо відбутися боротьба між угрупованнями, тоді вплив спецслужб у РФ може зрости.

І найменш імовірний сценарій — швидка демократизація. ІІ зазначив, що при зміні президента Росії система влади всередині країни відразу не зміниться, оскільки вона побудована навколо широкого кола інститутів та еліт.

Хто займе Путіна, якщо він помре. Відповідь ШІ Chat GPT/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ розповів, у якому році може померти Путін.