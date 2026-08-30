Чутки про онкологію та Паркінсон не брешуть? ШІ назвав "точний" рік смерті Путіна

Штучний розум дав "базовий прогноз"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, збирається бути при владі до кінця життя. Багатьох хвилює, а коли ж настане цей "кінець"?

"Телеграф" поставив відповідне питання штучному інтелекту ChatGPT. На думку ШІ, глава Кремля, найімовірніше, помре в період з 2030 по 2038 рік. Нейромережа "ставить" на 2034 рік, коли диктатору виповниться 82 роки.

Аргументи та фактори

Вік та контекст: Путін народився 7 жовтня 1952 року та у 2026 році відзначить 74-річчя.

Путін народився 7 жовтня 1952 року та у 2026 році відзначить 74-річчя. Медичний статус: Перевіреної та верифікованої публічної інформації про невиліковні захворювання немає. Багаторічні чутки про онкологію чи хворобу Паркінсона не отримали офіційних, чи надійних підтверджень.

Перевіреної та верифікованої публічної інформації про невиліковні захворювання немає. Багаторічні чутки про онкологію чи хворобу Паркінсона не отримали офіційних, чи надійних підтверджень. Рівень медичного забезпечення: Статус глави РФ забезпечує практично необмежений доступ до передової медицини та постійного моніторингу здоров’я, що підвищує шанси на довголіття в порівнянні з середньостатистичними показниками.

Розподіл ймовірностей за періодами

ChatGPT оцінив ймовірність смерті Путіна найближчими роками

ШІ зазначає, що ймовірність різкої та раптової зміни ситуації в найближчі рік-два оцінюється як невисока. Базовий сценарій передбачає досягнення віку 80-85 років (інтервал 2033-2038 років). Проте будь-які довгострокові прогнози за умов закритості медичних даних мають умовний характер, оскільки раптові гострі стани, нещасні випадки чи інші форс-мажорні чинники здатні будь-якої миті змінити картину.

Що буде, коли Путін помре?

Окремо ChatGPT додав, що ймовірність втрати влади Путіним значно вища, ніж ймовірність його ранньої природної смерті.