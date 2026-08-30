Чутки про онкологію та Паркінсон не брешуть? ШІ назвав "точний" рік смерті Путіна
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Штучний розум дав "базовий прогноз"
Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, збирається бути при владі до кінця життя. Багатьох хвилює, а коли ж настане цей "кінець"?
"Телеграф" поставив відповідне питання штучному інтелекту ChatGPT. На думку ШІ, глава Кремля, найімовірніше, помре в період з 2030 по 2038 рік. Нейромережа "ставить" на 2034 рік, коли диктатору виповниться 82 роки.
Аргументи та фактори
- Вік та контекст: Путін народився 7 жовтня 1952 року та у 2026 році відзначить 74-річчя.
- Медичний статус: Перевіреної та верифікованої публічної інформації про невиліковні захворювання немає. Багаторічні чутки про онкологію чи хворобу Паркінсона не отримали офіційних, чи надійних підтверджень.
- Рівень медичного забезпечення: Статус глави РФ забезпечує практично необмежений доступ до передової медицини та постійного моніторингу здоров’я, що підвищує шанси на довголіття в порівнянні з середньостатистичними показниками.
Розподіл ймовірностей за періодами
ШІ зазначає, що ймовірність різкої та раптової зміни ситуації в найближчі рік-два оцінюється як невисока. Базовий сценарій передбачає досягнення віку 80-85 років (інтервал 2033-2038 років). Проте будь-які довгострокові прогнози за умов закритості медичних даних мають умовний характер, оскільки раптові гострі стани, нещасні випадки чи інші форс-мажорні чинники здатні будь-якої миті змінити картину.
Окремо ChatGPT додав, що ймовірність втрати влади Путіним значно вища, ніж ймовірність його ранньої природної смерті.