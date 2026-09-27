Носили модниці у 1980-х та 2000-х: яка зачіска загрожує стати головним трендом осені 2026

Ця зачіска постійно повертається в моду кожні 25 років

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Гофроване волосся, яке було одним з головних модних захоплень 1980-х, а потім повернулося на початку 2000-х, знову з’явилося на подіумах та червоних доріжках. Однак тепер стилісти пропонують не залишати на волоссі чіткі "вафельні" смуги, а розчісувати їх, перетворюючи на м’які та об’ємні хвилі.

Як пише Vogue Ukraine, гофре стало однією із помітних зачісок сезону осінь-зима 2026 року. На показі Chloé моделі вийшли на подіум з пишними вичесаними хвилями, а слідом за ними схожі укладки приміряли Олівія Дін, Charli XCX, Марго Роббі та Грейс Ван Паттен.

Chloe осінь-зима 2026. Фото: Vogue Ukraine

Chloe осінь-зима 2026. Фото: Vogue Ukraine

Нинішнє повернення не перше. Історія гофре показує, що приблизно раз на 20–25 років модниці знову згадують про рифлені щипці та дрібні зигзагоподібні хвилі.

Перша хвиля: Барбра Стрейзанд та зірки 1980-х

Сучасні щипці-гофре з’явилися на початку 1970-х років. Їх створення пов’язують зі стилісткою Джері Кузенця, однією із засновниць компанії Sebastian Professional. Вона працювала над зачіскою Барбри Стрейзанд і шукала спосіб якнайшвидше отримати дрібні рівномірні хвилі.

До цього волосся доводилося заплітати в десятки тонких кісок, чекати, поки воно висохне, а потім розпускати. Процедура займала майже цілий день. Тоді Кузенця разом із родичем-інженером розробила прилад із двома рифленими металевими пластинами.

Відповідно до історії Sebastian Professional, перші щипці створили 1972 року. Гофроване укладання використовували для образу Стрейзанд на обкладинці альбому Butterfly, що вийшов 1974 року. На професійній виставці перукарів новинка викликала великий інтерес і фактично започаткувала Sebastian.

Барбри Стрейзанд та Сінді Лопер. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

По-справжньому масовим гофре стало у 1980-ті. Однією з його головних шанувальниць була Сінді Лопер, яка прославилася не тільки піснями, а й яскравим різнокольоровим волоссям. У 1988 році Los Angeles Times писав, що рифлені щипці існували вже близько 15 років, проте захоплення почалося лише після того, як гофре стали носити моделі та рок-зірки.

Зачіска добре відповідала моді десятиліття. Волосся мало бути пишним, помітним і навіть трохи таким, що кидає виклик. Гофре часто доповнювали начосом, високим чубчиком, яскравими пасмами, косим хвостом та великою кількістю лаку.

Друга хвиля припала на нульові

На рубежі 1990-х та 2000-х щипці-гофре знову виявилися затребуваними. Цього разу "вафельним" робили як все волосся, так і окремі пасма. Укладання поєднували з меліруванням, кольоровими вставками, тонкими кісками та шпильками.

У 2000 році Бейонсе з’явилася на церемонії MTV Movie Awards з довгим гофрованим волоссям, пофарбованим у кілька коричневих і світлих відтінків. Цей образ увійшов у добірку зачісок співачки, що найбільш запам’ятовуються, опубліковану Allure.

Бейонсе з гофрованими пасмами. Фото: Allure, Vinnie Zuffante

У тому ж році Крістіна Агілера прийшла на My VH1 Music Awards з частково гофрованим волоссям та яскраво-червоними пасмами. Glamour пізніше назвав цю укладку одним із найвідоміших ранніх образів співачки.

Крістіна Агіллера з гофре. Фото: Glamour

Не відставали й українські зірки. Ірина Білик у 2000-х носила рельєфні локони, створені за допомогою плойки-гофре. Один із таких образів можна побачити на знімках співачки часів "Танців із зірками" 2007 року.

Таким чином, між появою приладу у 1970-х та новою хвилею на початку нульових пройшло приблизно чверть століття. Ще через 20–25 років гофре знову повернулося — тепер уже як відкриття для покоління, яке не застало його попереднього піка.

Як робили гофре без спеціальних щипців

У СРСР спеціальні щипці для гофре були далеко не у кожному будинку, тому жінки використовували старий безплатний спосіб. Вологе волосся ділили на безліч тонких пасм і заплітали в тугі кіски. Чим дрібнішим і щільнішим було плетіння, тим більш вираженими виходили "вафлі".

Кіски зазвичай залишали на всю ніч. Вранці їх розпускали, а волосся розділяли пальцями або розчісували. Результат тримався до наступного миття голови, але підготовка займала кілька годин, а спати з десятками тугих кісок було незручно.

У 1990-ті щипці з рифленими насадками стали доступнішими. Їх використовували як для створення характерного малюнка, так й для збільшення обʼєму. У матеріалі ТСН стилісти згадували, що волосся спочатку обробляли плойкою-гофре, потім додатково накручували та начісували. В результаті зачіска ставала значно пишнішою.

Чим сучасні "вафлі" відрізняються від старих

Сьогодні гофре роблять тими ж щипцями з рифленими пластинами, але готова зачіска має інший вигляд. Стилісти рідко залишають однакові чіткі зигзаги по всій довжині. Оброблені пасма розчісують, змішують із прямим волоссям або гофрують лише окремі ділянки.

Для помітних дрібних вафель використовуються класичні щипці. Наприклад, Remington Ceramic Crimp S3580 має рифлені пластини шириною 37 мм та регулювання температури від 150 до 220 градусів. Схожий пристрій можна побачити й на офіційному сайті BaByliss. До речі, там його ціна становить близько 50 євро.

Рифлена плойка. Фото: BaByliss

Не варто плутати його з триствольною плойкою, яка створює великі плавні хвилі, тоді як класичні щипці-гофре залишають на волоссі часті ламані лінії.

Раніше ми писали, що через нову зачіску президент США Дональд Трамп став схожим на покійну матір. Під час публічного виступу в Лас-Вегасі американці звернули увагу на помітно густіше волосся політика.