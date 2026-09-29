Небезпечний хижак із милою мордою заліз на 5 поверх: як виглядав нічний гість (відео)

Він добре пристосувався до сусідства з людиною

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Мешканці багатоповерхового будинку посеред ночі помітили несподіваного гостя за вікном. Візит цього милого "незнайомця" викликав багато запитань, оскільки квартира знаходиться на п’ятому поверсі.

Відповідним відео поділилася юзерка в соціальній мережі Threads. Спочатку господарі квартири не зрозуміли, що за звірятко знаходиться за вікном.

"Люди, хто знає, що це за диво? Сьогодні вночі прийшло до нас на підвіконня. І все б нічого, але ми живемо на 5-му поверсі. Звідки воно тут взялося і хто це взагалі?", — пише дівчина.

У коментарях під постом пояснили, що то кам’яна куниця. Дехто наголосив, що також бачили цього звірка на високих поверхах.

"Кам’яна куниця. Вони єдині представники цього сімейства, які проживають у міській забудові"

"Куниця. Я на 9 поверсі бачила, стрибала по даху"

"Якось бачила таку на дереві на рівні 3-го поверху"

У соцмережах прокоментували відео з куницею/скріншот

У Threads відреагували на відео з куницею/скріншот

Кам’яна куниця — що про неї відомо

Це хижий ссавець із сімейства куньих (Mustelidae). Є найбільш поширеною куницею в Європі і єдиним видом куниць, які не бояться мешкати поряд із людиною.

Довжина тіла становить від 40 до 55 см (самців – 41,9-59 см, самок – 38-55 см), а хвоста – від 22 до 30 см (у самців – 21-32 см, у самок – 20-27,5 см).

Кам’яні куниці ведуть нічний і сутінковий спосіб життя, а вдень вважають за краще ховатися у своїх укриттях, хоча нерідко помітна і вдень.

Основою раціону кам’яних куниць є дрібні ссавці: мишоподібні гризуни, кролики, а крім того, птахи та їх яйця, також поїдає жаб, комах тощо. Влітку важливу частину їх харчування становить рослинна їжа, до якої належать ягоди та фрукти Іноді кам’яні куниці проникають у курники або голубники.

До речі, куниці цілком спокійно можуть селитися поряд з людьми та використовувати житлові будинки як укриття. Можуть вибирати собі для цього підвали, дахи, горища чи господарські споруди.

На високі поверхи він забираються не "сходами". Куниці відмінно лазять і здатні пересуватися по дахах, карнизах, деревах та інших конструкціях. Можуть переміщатися по дахах та водостічних трубах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що реакція собаки на уколи розсмішила українців.