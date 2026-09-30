Російський топчиновник вразив своїми "глибокими знаннями"

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Помічник президента Російської Федерації Володимир Мединський зганьбився під час коментаря для ЗМІ. Уродженець Сміли (Черкаська область) хотів блиснути своїми історичними знаннями, але став посміховиськом.

Автор російських шкільних підручників з історії Мединський переплутав Ленінград (нині Санкт-Петербург) та Сталінград (нині Волгоград). Це сталося на заході, присвяченому відкриттю оновленої Книжкової крамниці письменників у Москві.

Володимир порівняв будівлю Книжкової крамниці до ремонту з "будинком Павлова" в Ленінграді, хоча той знаходиться у Волгограді.

"Нагадувало це будинок… Не знаю, будинок Павлова в Ленінграді — така тут була розруха. Зараз наведено лад. Напевно, це одна з наймодніших і найстильніших книгарень Москви", — сказав Мединський.

У мережі лише посміялися з горе-історика. Користувачі жартують, що Мединський переплутав будинок Павлова із собакою Павлова.

"Будинок Павлова знаходився в Сталінграді, але це дрібниці. Важливо те, що цьому неграмотному й абсолютно далекому від науки пройдисвіту Путін довірив написати російську версію історії, явно поділяючи його шовіністичні погляди", — зазначили в пабліку новин NEXTA Live.

"Він будинок Павлова із собакою Павлова переплутав"

"Таке часто трапляється коли в голові одні тирса і дєдиваівалі"

"Рівень нижче класики: "Бабеля від Бебеля. Гоголя від Гегеля". Цей не відрізнить!"

"Рюрик із печенігами штурмував будинок Павлова"

"Я в Анни Ахметової про це читав"

"І так зійде (с)"

"Пішов шукати бандерівців у Бендерах"

Довідка: Будинок Павлова — це історична пам’ятка, легендарний чотириповерховий житловий будинок у Волгограді, який став символом героїчного опору радянських військ під час Сталінградської битви у Другій світовій війні. Під час битви у 1942 році група радянських бійців під командуванням сержанта Якова Павлова закріпилася у цьому житловому будинку в центрі міста та утримувала його 58 днів.

Додамо, що Мединський стає посміховиськом не вперше. Саме він є автором легендарної фрази про "зайву хромосому" у росіян. При цьому непарна кількість хромосом є ознакою "синдрому Дауна".

Нагадаємо, Мединський був керівником російської делегації на переговорах між РФ та Україною у 2022 та у 2025 роках. За свою писанину у шкільному підручнику з історії Володимира заочно засуджено до 10 років в’язниці в Україні.