Історик Путіна зганьбився у прямому етері (відео)
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Російський топчиновник вразив своїми "глибокими знаннями"
Помічник президента Російської Федерації Володимир Мединський зганьбився під час коментаря для ЗМІ. Уродженець Сміли (Черкаська область) хотів блиснути своїми історичними знаннями, але став посміховиськом.
Автор російських шкільних підручників з історії Мединський переплутав Ленінград (нині Санкт-Петербург) та Сталінград (нині Волгоград). Це сталося на заході, присвяченому відкриттю оновленої Книжкової крамниці письменників у Москві.
Володимир порівняв будівлю Книжкової крамниці до ремонту з "будинком Павлова" в Ленінграді, хоча той знаходиться у Волгограді.
"Нагадувало це будинок… Не знаю, будинок Павлова в Ленінграді — така тут була розруха. Зараз наведено лад. Напевно, це одна з наймодніших і найстильніших книгарень Москви", — сказав Мединський.
У мережі лише посміялися з горе-історика. Користувачі жартують, що Мединський переплутав будинок Павлова із собакою Павлова.
"Будинок Павлова знаходився в Сталінграді, але це дрібниці. Важливо те, що цьому неграмотному й абсолютно далекому від науки пройдисвіту Путін довірив написати російську версію історії, явно поділяючи його шовіністичні погляди", — зазначили в пабліку новин NEXTA Live.
"Він будинок Павлова із собакою Павлова переплутав"
"Таке часто трапляється коли в голові одні тирса і дєдиваівалі"
"Рівень нижче класики: "Бабеля від Бебеля. Гоголя від Гегеля". Цей не відрізнить!"
"Рюрик із печенігами штурмував будинок Павлова"
"Я в Анни Ахметової про це читав"
"І так зійде (с)"
"Пішов шукати бандерівців у Бендерах"
Довідка: Будинок Павлова — це історична пам’ятка, легендарний чотириповерховий житловий будинок у Волгограді, який став символом героїчного опору радянських військ під час Сталінградської битви у Другій світовій війні. Під час битви у 1942 році група радянських бійців під командуванням сержанта Якова Павлова закріпилася у цьому житловому будинку в центрі міста та утримувала його 58 днів.
Додамо, що Мединський стає посміховиськом не вперше. Саме він є автором легендарної фрази про "зайву хромосому" у росіян. При цьому непарна кількість хромосом є ознакою "синдрому Дауна".
Нагадаємо, Мединський був керівником російської делегації на переговорах між РФ та Україною у 2022 та у 2025 роках. За свою писанину у шкільному підручнику з історії Володимира заочно засуджено до 10 років в’язниці в Україні.