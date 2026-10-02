У Росії можливий спалах чуми: чи лікується хвороба і коли востаннє була епідемія

Жінка померла через два дні після госпіталізації

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з 27-річною співробітницею протичумного інституту, яка померла через два дні після госпіталізації. За припущеннями російських ЗМІ, у жінки могли виявити легеневу чуму.

Частина людей уже має симптоми, однак їхнє зараження поки не підтверджене. Тим часом медики з'ясовують, де саме жінка могла заразитися. Які версії розглядають та чим небезпечна легенева чума — розповість "Телеграф".

189 людей госпіталізували після контакту

За даними росЗМІ, із жінкою контактували 189 людей. Усіх їх госпіталізували для спостереження: 114 перебувають в одній лікарні, 63 — в іншій, ще 12 людей направили до протичумного науково-дослідного інституту. Паралельно медики встановлюють і тих, хто контактував уже з госпіталізованими.

Після госпіталізації жінки співробітників Шелеховської районної лікарні ізолювали, а сам медзаклад закрили на карантин. У лікарні також зупинили забір аналізів.

Жінку спочатку лікували від пневмонії

За даними росЗМІ загибла працювала у протичумному інституті. Перед хворобою жінка повернулася з робочого відрядження до Бурятії.

29 вересня жінку госпіталізували до Шелеховської районної лікарні із симптомами пневмонії. Спочатку лікарі припустили, що у пацієнтки важка форма коронавірусу, і направили її до ковідного центру на базі лікарні.

Стан жінки швидко погіршився і її підключили до апарата штучної вентиляції легень, однак через два дні вона померла.

Офіційного підтвердження діагнозу "легенева чума" від влади чи мінздрасу РФ не було — у повідомленнях згадувалася лише підозріла на особливо небезпечну інфекцію.

Де вона могла заразитися

Після смерті жінки почали розглядати кілька версій її зараження. Одна з них пов'язана з відрядженням до Бурятії, де поблизу кордону з Монголією раніше фіксували природний осередок чуми.

Водночас ця версія викликає питання, оскільки природні осередки перебувають під постійним контролем, а гризуни та блохи, які можуть переносити бактерію, у цей період року вже неактивні.

За іншою версією, жінка могла заразитися безпосередньо в лабораторії протичумного інституту в Іркутську. Як пишуть росЗМІ, під час роботи з біоматеріалом могла розбитися пробірка з небезпечною бактерією.

У підрозділі, де працювала загибла, було лише двоє співробітників. Другого фахівця вже обстежили, але симптомів захворювання у нього не виявили.

Що таке легенева чума

Чуму спричиняє бактерія Yersinia pestis (чумна паличка). У природі вона циркулює переважно серед гризунів, а переносниками можуть бути блохи.

Yersinia pestis

Існує три основні форми чуми — бубонна, септична та легенева. Легенева вважається однією з найнебезпечніших, оскільки бактерія уражає легені, а інфекція може передаватися від людини до людини під час близького контакту через дихальні виділення.

При цьому чума лікується антибіотиками. За умови своєчасного початку терапії пацієнта можна врятувати, однак легенева форма здатна розвиватися дуже швидко.

Коли чуму востаннє фіксували в Росії

Останній випадок чуми в Росії, про який повідомляли російські ЗМІ, стався у 2016 році в селі Мухор-Тархата Кош-Агацького району на Алтаї. Тоді захворів 10-річний хлопчик. Він допомагав родичу знімати шкуру з упольованого бабака і заразився через пошкоджену шкіру.

Хлопчик не був щеплений, але вижив після своєчасного лікування. У нього діагностували бубонну форму чуми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стан здоров'я Кадирова викликає все більше питань.