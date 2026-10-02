В России возможная вспышка чумы: лечится ли болезнь и когда в последний раз была эпидемия

Женщина скончалась через два дня после госпитализации

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В Иркутской области России 189 человек госпитализировали после контакта с 27-летней сотрудницей противочумного института, которая умерла через два дня после госпитализации. По предположениям российских СМИ, у женщины могли выявить легочную чуму.

Часть людей уже имеет симптомы, однако их заражение пока не подтверждено. Тем временем медики выясняют, где именно женщина могла заразиться. Какие версии рассматривают и чем опасна легочная чума — расскажет "Телеграф".

189 человек госпитализировали после контакта

По данным российских СМИ, с женщиной контактировали 189 человек. Всех их госпитализировали для наблюдения: 114 находятся в одной больнице, 63 — в другой, еще 12 человек направили в противочумный научно-исследовательский институт. Параллельно медики устанавливают и тех, кто контактировал уже с госпитализированными.

После госпитализации женщины сотрудников Шелеховской районной больницы изолировали, а само медучреждение закрыли на карантин. В больнице также остановили забор анализов.

Женщину сначала лечили от пневмонии

По данным российских СМИ, погибшая работала в противочумном институте. Перед болезнью женщина вернулась из рабочей командировки в Бурятию.

29 сентября женщину госпитализировали в Шелеховскую районную больницу с симптомами пневмонии. Сначала врачи предположили, что у пациентки тяжелая форма коронавируса, и направили ее в ковидный центр на базе больницы.

Состояние женщины быстро ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через два дня она умерла.

Официального подтверждения диагноза "легочная чума" от властей или Минздрава РФ не было — в сообщениях упоминалось лишь подозрение на особо опасную инфекцию.

Где она могла заразиться

После смерти женщины начали рассматривать несколько версий ее заражения. Одна из них связана с командировкой в Бурятию, где возле границы с Монголией ранее фиксировали природный очаг чумы.

В то же время эта версия вызывает вопросы, поскольку природные очаги находятся под постоянным контролем, а грызуны и блохи, которые могут переносить бактерию, в этот период года уже неактивны.

По другой версии, женщина могла заразиться непосредственно в лаборатории противочумного института в Иркутске. Как пишут российские СМИ, во время работы с биоматериалом могла разбиться пробирка с опасной бактерией.

В подразделении, где работала погибшая, было всего два сотрудника. Второго специалиста уже обследовали, но симптомов заболевания у него не обнаружили.

Что такое легочная чума

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis (чумная палочка). В природе она циркулирует преимущественно среди грызунов, а переносчиками могут быть блохи.

Yersinia pestis

Существует три основные формы чумы — бубонная, септическая и легочная. Легочная считается одной из самых опасных, поскольку бактерия поражает легкие, а инфекция может передаваться от человека к человеку при близком контакте через дыхательные выделения.

При этом чума лечится антибиотиками. При своевременном начале терапии пациента можно спасти, однако легочная форма способна развиваться очень быстро.

Когда чуму в последний раз фиксировали в России

Последний случай чумы в России, о котором сообщали российские СМИ, произошел в 2016 году в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района на Алтае. Тогда заболел 10-летний мальчик. Он помогал родственнику снимать шкуру с пойманного сурка и заразился через поврежденную кожу.

Мальчик не был привит, но выжил после своевременного лечения. У него диагностировали бубонную форму чумы.

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