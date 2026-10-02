Проблема не лише в обстрілах: чому транспортна система Києва не витримує ударів по мостах

На удари по транспортних артеріях столиці влада має реагувати своєчасно

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Російські удари по мостах спричинили транспортний колапс в Києві. Проте проблема полягає не лише в діях ворога, а й в самій транспортній системі міста.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів транспортний аналітик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. За його словами, поки рух мостами обмежений, столичній владі необхідно перебудувати маршрути наземного громадського транспорту.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Без метро і з розбитими мостами: названо схему, яка врятує Київ від транспортного колапсу

Проблема не лише в росіянах?

Експерт наголосив, що схема, за якою їздить наземний транспорт Києва, є неефективною. В першу чергу, через те, що вона орієнтована на доправлення пасажирів до найближчих станцій метрополітену, який не працює під час повітряних тривог.

"Влада Києва повинна переглянути мапу автобусних і тролейбусних маршрутів, в першу чергу, тих, які з'єднують правий та лівий берег міста. Адже, коли метро зупиняється, така схема стає безглуздою, адже немає жодного сенсу підвозити людей до станцій, які не працюють", — пояснив Гречко.

На дорогах Києва утворились величезні затори

Як можна вирішити проблему?

Серед варіантів вирішення цієї проблеми, експерт, зокрема, пропонує змінити кінцеві зупинки на маршрутах громадського транспорту. Це потрібно зробити так, щоб автобуси зі спальних районів на лівому березі відразу їхали на правий, а не зупинялись біля найближчої станції метро.

"Тобто пасажир сідає в автобус у своєму районі й доїжджає на правий берег без зупинок біля станцій метро. Це дозволило б частково компенсувати відсутність підземки. Для мешканців лівого берега шлях на правий лежить через мости, рух якими зараз обмежений", — пояснив Гречко.

Водночас він наголосив, що просто змінити маршрути замало. Адже, якщо транспорт рухатиметься в загальному потоці, це зумовить лише затори на дорогах. Саме тому, необхідно також створити окремі смуги для громадського транспорту, які від порушників охоронятимуть патрульні поліцейські.

"Можна запустити більше автобусів з лівого на правий берег, але вони просто стоятимуть у заторах. Водії приватних авто, очевидно, порушуватимуть і виділена смуга перетвориться на ще один ряд у загальному заторі. Ці смуги треба захищати від порушників, щоб автобуси та тролейбуси проїжджали швидко і без проблем", — резюмував Гречко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий експерт Олег Старіков помітив небезпечну деталь в російській атаці на Південний міст в Києві.