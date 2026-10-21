На свіжому відеозаписі помітний контраст між почервонілою шкірою та світлими ділянками навколо очей

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков з’явився на свіжому відео з почервонілим обличчям і світлішою шкірою навколо очей. Схожий відтінок обличчя був у нього на старих записах. Серед можливих пояснень – засмага, особливості судинної реакції, розацеа чи купероз.

В одному з останніх роликів, опублікованих у соцмережах, представник Кремля коментував слова Дональда Трампа щодо можливості завершити війну в Україні без участі Володимира Зеленського. На кадрах добре помітні почервоніння.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, щоб з’ясувати, чим можуть пояснюватися ці плями та постійна почервоніння обличчя.

За оцінкою штучного інтелекту, найімовірніша причина – сліди засмаги. На тлі засмаглого чи почервонілого обличчя шкіра навколо очей може здаватися непропорційно світлою. Так буває після перебування на сонці, відвідування солярію чи відпочинку в горах у гірськолижних чи сонцезахисних окулярах.

Дмитро Пєсков

Розацеа чи купероз – дерматологічні стани, у яких обличчя постійно червоніє через розширених судин. Почервоніння часто посилюється після засмаги, вживання алкоголю чи стресу.

Артеріальна гіпертензія чи судинна реакція. Різкий приплив крові до обличчя може бути викликаний підвищеним тиском, хвилюванням або втомою.

Червоне обличчя Пєскова

Можливі пояснення зовнішнього вигляду:

- Вітіліго чи інша депігментація. Це можливо, якщо шкіра навколо очей дійсно втрачає пігмент і має чіткі межі. Однак щодо цих кадрів підтвердити це не можна.

- Розацеа. Вона може пояснити стійке почервоніння центральної частини обличчя, але обов’язково світлі ділянки навколо очей.

- Особливості пігментації та тонкої шкіри повік. Світлі ділянки можуть бути природною особливістю, а почервоніння – окремим явищем.

- інші дерматологічні чи судинні стани. Їх розрізняють при огляді шкіри та з урахуванням супутніх симптомів.

Дмитро Пєсков. Скріншот відео від 8 травня 2026 року

Як повідомляв "Телеграф", на свіжих кадрах у президента США Дональда Трампа було незвичайно помаранчеве обличчя. У вересні його фотографували з блискучою від поту шкірою та більш бронзовим відтінком на публічних фото. У прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, навпаки, помітні стійка почервоніння обличчя та світліша шкіра навколо очей. В обох випадках обговорюють незвичайний колір шкіри, але відтінки та видимі особливості різняться.