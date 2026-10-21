На свежей видеозаписи заметен контраст между покрасневшей кожей и светлыми участками вокруг глаз

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на свежем видео с заметно покрасневшим лицом и более светлой кожей вокруг глаз. Похожий оттенок лица был у него и на старых записях. Среди возможных объяснений – загар, особенности сосудистой реакции, розацеа или купероз.

В одном из последних роликов, опубликованных в соцсетях, представитель Кремля комментировал слова Дональда Трампа о возможности завершить войну в Украине без участия Владимира Зеленского. На кадрах хорошо заметны покраснения.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы выяснить, чем могут объясняться эти пятна и постоянная краснота лица.

По оценке искусственного интеллекта, наиболее вероятная причина – следы загара. На фоне загорелого или покрасневшего лица кожа вокруг глаз может казаться непропорционально светлой. Так бывает после пребывания на солнце, посещения солярия или отдыха в горах в горнолыжных либо солнцезащитных очках.

Дмитрий Песков

Розацеа или купероз – дерматологические состояния, при которых лицо постоянно краснеет из-за расширенных сосудов. Покраснение часто усиливается после загара, употребления алкоголя или стресса.

Артериальная гипертензия или сосудистая реакция. Резкий приток крови к лицу может быть вызван повышенным давлением, волнением или усталостью.

Красное лицо Пескова

Возможные объяснения внешнего вида:

- Витилиго или другая депигментация. Это возможно, если кожа вокруг глаз действительно теряет пигмент и имеет чёткие границы. Однако по этим кадрам подтвердить это нельзя.

- Розацеа. Она может объяснить стойкое покраснение центральной части лица, но не обязательно светлые участки вокруг глаз.

- Особенности пигментации и тонкой кожи век. Светлые участки могут быть природной особенностью, а краснота – отдельным явлением.

- Другие дерматологические или сосудистые состояния. Их различают при осмотре кожи и с учётом сопутствующих симптомов.

Дмитрий Песков. Скриншот видео от 8 мая 2026 года

Как сообщал "Телеграф", на свежих кадрах у президента США Дональда Трампа было необычно оранжевое лицо. В сентябре его фотографировали с блестящей от пота кожей и более бронзовым оттенком на публичных фото. У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, напротив, заметны стойкая краснота лица и более светлая кожа вокруг глаз. В обоих случаях обсуждают необычный цвет кожи, но оттенки и видимые особенности различаются.