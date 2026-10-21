Укр

Хроническая болезнь? Что за странные пятна на лице Пескова (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Покраснение лица Дмитрия Пескова может иметь разные объяснения, но по кадрам диагноз не поставить
Покраснение лица Дмитрия Пескова может иметь разные объяснения, но по кадрам диагноз не поставить. Фото Коллаж "Телеграфа"

На свежей видеозаписи заметен контраст между покрасневшей кожей и светлыми участками вокруг глаз

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на свежем видео с заметно покрасневшим лицом и более светлой кожей вокруг глаз. Похожий оттенок лица был у него и на старых записях. Среди возможных объяснений – загар, особенности сосудистой реакции, розацеа или купероз.

В одном из последних роликов, опубликованных в соцсетях, представитель Кремля комментировал слова Дональда Трампа о возможности завершить войну в Украине без участия Владимира Зеленского. На кадрах хорошо заметны покраснения.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы выяснить, чем могут объясняться эти пятна и постоянная краснота лица.

По оценке искусственного интеллекта, наиболее вероятная причина – следы загара. На фоне загорелого или покрасневшего лица кожа вокруг глаз может казаться непропорционально светлой. Так бывает после пребывания на солнце, посещения солярия или отдыха в горах в горнолыжных либо солнцезащитных очках.

У Пескова на лице есть красные пятна
Дмитрий Песков

Розацеа или купероз – дерматологические состояния, при которых лицо постоянно краснеет из-за расширенных сосудов. Покраснение часто усиливается после загара, употребления алкоголя или стресса.

Артериальная гипертензия или сосудистая реакция. Резкий приток крови к лицу может быть вызван повышенным давлением, волнением или усталостью.

У Дмитрия Пескова на лице есть красные пятна
Красное лицо Пескова

Возможные объяснения внешнего вида:

- Витилиго или другая депигментация. Это возможно, если кожа вокруг глаз действительно теряет пигмент и имеет чёткие границы. Однако по этим кадрам подтвердить это нельзя.

- Розацеа. Она может объяснить стойкое покраснение центральной части лица, но не обязательно светлые участки вокруг глаз.

- Особенности пигментации и тонкой кожи век. Светлые участки могут быть природной особенностью, а краснота – отдельным явлением.

- Другие дерматологические или сосудистые состояния. Их различают при осмотре кожи и с учётом сопутствующих симптомов.

Красное лицо Дмитрия Пескова
Дмитрий Песков. Скриншот видео от 8 мая 2026 года

Как сообщал "Телеграф", на свежих кадрах у президента США Дональда Трампа было необычно оранжевое лицо. В сентябре его фотографировали с блестящей от пота кожей и более бронзовым оттенком на публичных фото. У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, напротив, заметны стойкая краснота лица и более светлая кожа вокруг глаз. В обоих случаях обсуждают необычный цвет кожи, но оттенки и видимые особенности различаются.

Теги:
#Лицо #Дмитрий Песков #Пятна #ИИ