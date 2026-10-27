"Шахматная доска" на лице: Путина перекосило в прямом эфире (видео)

Глава Кремля выступил на энергетическом форуме

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На свежих кадрах с президентом РФ Владимиром Путиным на его лице заметна выраженная сетка морщин: горизонтальные линии на лбу пересекаются с вертикальными, напоминая "шахматную доску".

Видео снято в Москве, где проходит Форум стран – экспортёров газа. Об этом сообщает "Телеграф".

На кадрах с газового саммита у Путина видна сетка пересекающихся морщин

Как искусственный разум объяснил это

В ответе Gemini назвал несколько возможных причин. Первая – гипертонус и разнонаправленная мимика: если одновременно поднимать брови и напрягать переносицу, со временем на коже появляются заломы в двух направлениях. Вторая – строение и плотность кожи. С возрастом она теряет эластичность, а объём подкожно-жировой клетчатки уменьшается. Из-за этого мимические складки закрепляются. Ещё одним фактором он назвал анатомию сухожильного шлема.

Gemini связал необычный рисунок складок с работой мышц и особенностями кожи

Какие мышцы формируют линии на лбу и у переносицы

Горизонтальные складки возникают из-за работы лобной мышцы – m. frontalis, которая поднимает брови. В обзоре анатомии лба Medscape объясняет, что многочисленные прикрепления этой мышцы к коже образуют поперечные заломы. В подкожном слое также проходят поперечные фиброзные перегородки: отчасти именно они отвечают за глубокие горизонтальные морщины.

Вертикальные складки между бровями образует мышца, сморщивающая бровь: она тянет её к центру и вниз. Мышца гордецов действует иначе – опускает внутренние края бровей и создаёт горизонтальные складки у корня носа. Так разные мышцы формируют линии разного направления на соседних участках лица.

В центре косметологии Neovita различают мимические и статические морщины на лбу. Первые появляются из-за активной мимики и встречаются даже в молодом возрасте. Вторые чаще возникают после 35–40 лет на фоне возрастных изменений в глубоких слоях кожи. Эмоциональная мимика может создавать складки обоих типов – горизонтальные и вертикальные.

Как сообщал "Телеграф", во время ходьбы Путин часто держит правую руку близко к телу и почти не двигает ею. Этот жест дает отдельный повод для интерпретаций.