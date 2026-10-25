50 позицій ППО заради одного: дронофобія Путіна вийшла на новий рівень

Нові позиції проходять через військову базу та район секретного лабораторного комплексу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У радіусі близько 55 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна на Валдаї побудували ще одне кільце веж протиповітряної оборони. Тепер навколо об'єкта налічується близько 50 позицій ППО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на OSINT-аналітика jembob. Результати його дослідження опубліковані у соцмережі X.

Нові вежі побудували з боку України

Аналітик виявив нові об'єкти, розташовані за 15 км один від одного, вивчивши супутникові знімки. Виявлені жовтневі позиції розташовані з того боку резиденції, що обернений до України. Імовірно, на вежах розмістять зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор".

Кільце нових позицій ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї розширилося

За кількістю позицій ППО район Валдая тепер лише вдвічі поступається Москві та Московській області, де такі об'єкти будували після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас населення столичного регіону перевищує 20 мільйонів осіб, а в радіусі пів сотні кілометрів від маєтку Путіна живуть менш як 100 тисяч людей. Це вказує на справжню параною Путіна.

Кільце проходить через Хотилово та Вишньоволоцьке водосховище

Одну з веж зовнішнього кільця звели раніше за інші – у березні 2026 року на території військової бази Хотилово. Путін регулярно користується цим аеродромом. Звідти до валдайської резиденції можна дістатися потягом по спеціально побудованій залізничній гілці.

Башта ППО на території авіабази "Хотилове", 29 вересня 2026 року/Фото: svoboda.org

Ще кілька позицій облаштували на березі Вишньоволоцького водосховища. На розташованому посеред нього острові Лисий російські військові побудували новий лабораторний комплекс, імовірно пов'язаний із російською програмою біологічної зброї.

Супутникові знімки допомогли виявити нову позицію для ППО поблизу біолабараторії/Фото: x.com/jembobineuse

Супутникові знімки допомогли виявити нову позицію для ППО поблизу біолабараторії/Фото: x.com/jembobineuse

Секретну біолабараторію збудували на острові Лісій поблизу резиденції Путіна/Фото: x.com/jembobineuse

Заяви про атаку та життя в резиденції

У грудні 2025 року у РФ заявили, що Україна намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї безпілотниками. У Києві відкинули ці звинувачення. Незалежні експерти та Центральне розвідувальне управління США сумніваються, що така спроба справді була.