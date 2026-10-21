Віткофф назвав Путіна "гуманістом": чому це головний абсурд переговорів

Представник Трампа засипав главу Кремля компліментами

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф на переговорах у Санкт-Петербурзі назвав президента РФ Володимира Путіна "гуманістом". За його словами, цю якість має і глава Білого дому Дональд Трамп.

Така заява пролунала на зустрічі в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. Але гуманізм передбачає повагу до людського життя й гідності – принцип, несумісний із війною проти мирних жителів і політичними репресіями, повідомляє "Телеграф".

За що Віткофф подякував Путіну

Президент РФ відпустив американця Стівена Хаббарда. Це учитель на пенсії з Мічигану, який проживав у Ізюмі (Харківська область) з 2014 року. У 2024 році після закритого судового процесу в Росії його засудили майже до семи років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням у "найманстві". Як повідомляє WJHL, адміністрація Джо Байдена визнала його неправомірно затриманим. За версією обвинувачення, американець нібито уклав контракт з українськими військовими після російського вторгнення в лютому 2022 року і потрапив у полон двома місяцями пізніше.

"Йому 75 років (виповниться в грудні, – Ред.), і ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, як про гуманіста. Ви теж гуманіст, сер, і я вітаю вас із цим. Я хвалю вас і ще раз дякую", – сказав Віткофф.

Чому слово "гуманіст" тут явно недоречне

Гуманіст визнає цінність кожної людини, її право на життя, свободу й гідність. У політиці це означає захист людей від насильства, катувань і свавільного позбавлення волі. Звільнення несправедливо ув’язненої людини повертає їй відібране право. Але це не робить керівника держави, який тримав цю людину в ув’язненні, захисником людяності.

Російські військові та чиновники причетні до масштабних порушень прав людини в Україні: убивств мирних жителів, катувань, сексуального насильства й примусових депортацій. Ці порушення описані в американській доповіді про права людини. Міжнародний кримінальний суд також видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв’язку з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі, водопостачанню й опаленню позбавляють мирних жителів базових умов для життя. Усередині Росії влада придушує антивоєнні виступи, переслідує опозицію та журналістів, обмежує роботу незалежних медіа. Саме ці дії показують, як держава ставиться до людської гідності. Вони свідчать про це переконливіше, ніж подяка іноземного перемовника за звільнення однієї людини.

Чому комплімент Трампу теж нічого не доводить

У словах Віткоффа Трамп став точкою відліку для порівняння: спецпосланець нагадав, що Путін називає американського президента гуманістом, і у відповідь похвалив співрозмовника. Вийшов обмін лестощами між представниками влади, а в центрі розмови опинилася доля людини, неправомірно ув’язненої під вартою.

Називати Трампа гуманістом на цій підставі так само безпідставно. Подяка за повернення американця додому дає змогу оцінити конкретний результат переговорів. Гуманізм вимагає послідовно поважати права людей – незалежно від їхнього громадянства та політичної корисності. Взаємна похвала цього не доводить.

Як повідомляв "Телеграф", користувачі помітили відмінності у зовнішності Путіна на двох фотографіях, які, як стверджується, зроблені з різницею в один день. Це спричинило обговорення його публічного образу та версії про можливу підміну.