"Коли Україна починає тиснути на Росію…": міністр оборони Литви зробив зізнання щодо Калінінграда

Це показує, як Україна захищає не лише себе, а й нас, зазначив він

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, як Курська операція Сил оборони України операція впливає на ситуацію на литовсько-російському кордоні. Зокрема йдеться про район Калінінграда.

Про це та не лише він розповів у розмові з міжнародною оглядачкою "Телеграфа" Ольгою Кириловою на полях зустрічі очільників оборонних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі: "Це точка неповернення": міністр оборони Литви про НАТО, План перемоги Зеленського і важливий ефект Курської операції

"Я не можу викласти всі деталі, але суть проста. Коли Україна починає більше тиснути на Росію, можна помітити, як у Калінінграді меншає військ. Вони відправляють солдатів до України. Звісно, це драматично для вас, але це показує, як Україна захищає не лише себе, а й нас", — сказав міністр оборони Литви.

Варто зазначити, що Калінінградська область є російським напівексклавом, що означає відсутність у неї сухопутного кордону з Росією і з’єднання лише морем. Її площа приблизно 15 тисяч квадратних кілометрів. Це колишня територія Східної Пруссії, яка в 1945 році за підсумками Другої світової війни потрапила під контроль Радянського Союзу. Це найзахідніший регіон Росії, РФ тримає там війська, які можуть становити загрозу для країн НАТО — Литви та Польщі.

Як писав "Телеграф", створення Українського легіону, який тренуватимуть польські інструктори, може зробити наступ на Калінінград. Річ у тім, як правильно "упакувати" цю операцію, пояснив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.