Навроцький увірвався до Конституційного трибуналу, виникла штовханина. Головне про політичну кризу у Польщі (відео)

Відсторонення керівництва суду переросло в нічне протистояння з поліцією та суперечку про законність суддів

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У Польщі виникла криза навколо Конституційного трибуналу: суддя Анна Корвін-Пьотровська відсторонила керівництво трибуналу, а президент і відсторонені посадовці не визнають її рішення. У ніч на 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький силоміць увійшов до Конституційного трибуналу у Варшаві, виникли сутички.

"Телеграф" слідкує за подіями у Польщі. У суботу вранці керівник апарату президента зачитав перед будівлею Конституційного трибуналу заяву Навроцького. Станом на 6:30 президент залишив будівлю трибуналу та намагається врегулювати кризу через політичні консультації.

Кароль Навроцький. Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

Навроцький перервав політ до Сенегалу через кризу навколо трибуналу

"Тієї ночі було порушено громадський порядок Республіки Польща та силою захоплено конституційний державний орган. Я консультувався з першим головою Верховного суду, суддею Збігнєвом Капінським, який також не визнає законними дії тих, хто узурпує владу в Конституційному трибуналі", – написав президент.

Як повідомляє польське видання Onet, Навроцький увійшов до будівлі незадовго до першої ночі за польським часом. Біля входу виникла штовханина. Суддя Мацей Берек опублікував відео, на якому видно, як глава держави розштовхує інших суддів Трибуналу.

https://t.co/sni7uvIVke — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026

Як повідомляє газета Wyborcza, Навроцький покинув будівлю Конституційного трибуналу рано-вранці. Він скликав політичні консультації.

Міністр юстиції Польщі та генеральний прокурор Вальдемар Журек заявив, що "прокуратура та поліція якимось чином витримали випробування, бо не пішли на ескалацію". Станом на ранок 31 жовтня ситуація стабілізується.

"Людей, які фактично напали на будівлю Конституційного трибуналу, або вивели, або залишили на самоті. З цієї точки зору, можна сказати, що ситуація стабілізується", — сказав він.

Що сталося ввечері 30 жовтня

Поліція приїхала до трибуналу після повідомлення Анни Корвін-Пьотровської про можливу загрозу життю та здоров’ю суддів і працівників. Правоохоронці перекрили вхід до будівлі. Перед огорожею зібралися демонстранти, які виступили проти втручання поліції.

Навроцький покинув Конституційний трибунал. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Близько 18:00 на сайті трибуналу опублікували розпорядження про відсторонення голови установи Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського. Воно стосувалося їхніх суддівських і керівних обов’язків. Корвін-Пьотровська перебрала керівництво трибуналом, посилаючись на найдовший суддівський стаж. Її опоненти заперечують, що вона мала право на такі дії.

Навроцький у штовханині біля трибуналу. Фото: скріншот відео

Відсторонення обґрунтували статтею 130 закону про устрій загальних судів. У розпорядженні керівництву закинули блокування загальних зборів за участю всіх суддів, обраних Сеймом, і формування складів суду всупереч закону. Генпрокурор подав заяви про зняття імунітету зі Свєнчковського та Соханського.

Невдовзі на сторінці трибуналу в X заявили, що сайт захопили незаконно, а попереднє керівництво залишається на посадах. Свєнчковський приїхав до будівлі й вимагав, щоб його пропустили всередину. За його вказівкою слюсар почав розрізати ворота.

Поліція стоїть на варті під час протесту. Фото: REUTERS/Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza

Як президент втрутився в протистояння

Навроцький перервав політ до Сенегалу, куди прямував з офіційним візитом, і повернувся до Польщі. Після зустрічей у Президентському палаці він вирушив до трибуналу. Разом із ним до будівлі увійшли перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський і глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький.

У Канцелярії президента заявили, що на вході Навроцького намагалися зупинити судді, обрані нинішнім Сеймом, – Анна Корвін-Пьотровська та Кристіан Маркевич.

"Ви не є суддями Конституційного трибуналу", – заявив президент Польщі Кароль Навроцький, звертаючись до Анни Корвін-Пьотровської.

Соханського провели до будівлі президент і його супровід. Той зайняв свій кабінет і відкинув документи про відсторонення. Судді відмовилися передати представникам президента ключі від приміщень. Ключі нібито спробували забрати силою. Надворі продовжилися сутички. Поліція закликала натовп не тиснути на ворота й правоохоронців та попередила, що може застосувати силу.

Чому сторони не визнають одна одну

Нічне протистояння стало черговим проявом тривалого конфлікту між урядом Дональда Туска та президентом через судову владу. Туск вважає, що попередня влада зробила трибунал політично залежним, і домагається зміни його складу. Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, обраних парламентом, а Свєнчковський не допускав до роботи суддів від нинішньої більшості.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl)

Корвін-Пьотровську обрали до трибуналу в березні 2026 року. Вона склала присягу на церемонії в Сеймі, а не перед президентом. Суддя наполягає, що закон дозволяє їй заміщати голову установи, і заявляє, що хоче відновити авторитет суду.

"Нині трибунал розглядає справи у складах, сформованих із грубими порушеннями. Ми заявляємо всім полякам, що повернемо Конституційний трибунал громадянам. Трибунал працюватиме в належному складі", – сказала суддя Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережі X, що відбувається відновлення верховенства права.

"Відновлення верховенства права – наш обов’язок. Після років беззаконня "Права і справедливості" це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", – заявив він.

Для довідки: Конституційний трибунал Республіки Польща (Trybunał Konstytucyjny) — це вищий орган конституційного правосуддя в країні. Його головним завданням є перевірка відповідності законів, міжнародних договорів та інших нормативних актів Конституції Польщі. Трибунал є ключовим елементом системи стримувань і противаг у польській державній системі.

Як розповідав "Телеграф", очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії польська армія здатна швидко відбити агресію. В цьому випадку Польща знищить решту російських нафтопереробних заводів, уцілілих після українських ударів.