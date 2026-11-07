Дві години світла на добу - нова реальність? Нардеп розповів, до чого готуватися українцям

Ворог мріє залишити нас без світла, тепла та води

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Перед холодами росіяни активізували удари по українській енергетиці. Є заяви, що з настанням морозів електрика у домах українців може бути по дві години на добу, тому влада має зробити все, щоб країна пройшла цю складну зиму.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Козир: Біотуалети, тисячі пунктів обігріву і санаторії: в Раді розповіли, наскільки серйозна ситуація в Києві

За його словами, він не лякав би людей, а зосередився б на підготовці. Однак схоже, що зараз цього не відбувається.

"Я б не лякав, а сказав би: гаразд, такий сценарій можливий, тоді дайте, будь ласка, таку кількість пунктів обігріву, яка зможе прийняти все місто Київ. Дайте людям розуміння, куди їм сходити в туалет. У яке місце? Тобто умовно тоді потрібно на квартал, на п'ять будинків, встановлювати якісь біотуалети, підвозити генератори. Я живу на Лівому березі й цієї підготовки не бачу", — сказав нардеп.

Сергій Козир. Фото: sluga-narodu

За його словами, дві години світла на добу — реальний сценарій, адже ворог не збирається припиняти ударів. Саме тому необхідно створити для людей умови, які дадуть можливість робити звичайні побутові речі.

"Одна команда ліквідовує наслідки [обстрілів], щоб хоча б дві години світло було, а інша команда думає і готує умови в школах, гуртожитках, щоб були місця, які можуть прийняти людей. Тоді не десять пунктів обігріву повинно бути, а тисячі. А не так, як минулого року, коли на всю Борщагівку зробили одну палатку. Потрібно поставити в кожному дворі таку палатку, щоб людина розуміла: якщо світло дві години, то вона прийде хоча б попити чаю, зігрітися, зарядити телефон і там справити нужду", — зазначив Сергій Козир.

Троєщина у Києві без світла на початку листопада. Фото: Ян Доброносов, “Телеграф”

Нардеп переконаний, що з настанням морозів ситуація значно погіршиться. Люди готуються до блекаутів, але часом це також призводить до аварій.

"Уже неодноразово я бачив, як у під'їздах горять щити електроспоживання. Це все наслідки переналаштувань, які роблять люди. Зрозуміло, що люди готуються, ставлять батареї, інвертори, а далі вони одночасно починають набирати електроенергію, щоб зарядити всі необхідні гаджети", — сказав член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.

За його словами, важко вимагати від людини раціонального споживання електроенергії, коли світло дають на короткий час, а завдань багато. Потрібно встигнути приготувати їжу, а також зарядити батареї.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив "Телеграфу", що Київ може повернутися до значно коротших відключень електроенергії вже за тиждень, якщо ремонтні бригади матимуть змогу безперешкодно відновлювати пошкоджене обладнання. За сприятливого розвитку подій обмеження можуть тривати не більше чотирьох годин або взагалі зникнути.