Росія покарала Монтян: кому ще може загрожувати подібна справа

Після вироку пропагандистці в зоні ризику опиняються інші прихильники Кремля

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У Росії Тетяну Монтян засудили до півтора року колонії за публічні заклики до насильства. Приводом стали її слова про тих, хто приховує проблеми на фронті, аби звітувати російській владі про успіхи. Наступними за нею можуть бути й інші критики російської системи, які водночас є її прихильниками.

ШІ назвав серед тих, хто ризикує Олега Царьова, Олександра Семченка, Дмитра Васильця та Z-блогерів. Вони, на думку ШІ, роблять ту ж помилку, що й Монтян – вважають, що за колишні заслуги їм дозволено більше.

За які слова засудили Монтян

Про вирок повідомили на сайті Ворошиловського міжрайонного суду в окупованому Донецьку. 54-річну Монтян визнали винною за статтею 280 КК РФ – публічні заклики до "екстремізму". Підставою став її виступ під час стріму в грудні 2022 року. "Охраноту мочити без жодного жалю", – заявила Тетяна Монтян під час ефіру.

Так вона висловилася про людей, які замовчують проблеми на фронті, щоб подавати керівництву РФ позитивні звіти. У жовтні 2025 року Росфінмоніторинг вніс її до списку "екстремістів".

Хто може бути наступним

Олег Царьов

Олег Царьов

Потенційним наступним фігурантом подібної справи називають Олега Царьова. Колишній нардеп, який після 2014 року став активним колаборантом із Росією, сепаратистом та одним із головних пропагандистів так званої "Новоросії", у власному Telegram регулярно критикує стан справ у Росії, чиновницьку дурість, проблеми на фронті та економічний дефолт.

Він може бути досі переконаний, що статус колишнього українського політика дає йому право повчати Кремль. Проте, для російських силовиків – він чужинець, який дуже багато говорить.

Олександр Семченко

Олександр Семченко

Другим кандидатом називають Олександра Семченка, соратника Монтян по стримах і колишнього "експерта" з України та проросійського блогера родом з Донецька. Він вдається до схожої риторики: звинувачує військово-політичне керівництво РФ у "зраді" й різко критикує чиновників. Його риторика дуже перегукується зі словами Монтян. Через його діяльність він вже був затриманий поліцією.

Дмитро Василець

Дмитро Василець

Ще один перебіжчик та проросійський пропагандист Дмитро Василець недарма в переліку. Він намагається здаватись незалежним блогером всередині системи. Як тільки його риторика почне розходитись з офіційною – він стане завадою. Зауважимо, у 2024 році йому оголосили підозру за заклики до знищення України.

Z-воєнкори і ультрапроросійські автори

Роман Романов, Андрій Філатов та автор каналу "Два майора" – одні з найвідоміших російських військових оглядачів. Вони збирають гроші на російську армію, але водночас критикують Міноборони РФ, викривають брехню генералів і нападають на тих, кого називають "охранотою". Після ліквідації Євгена Пригожина та арешту Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) всі подібні блогери перебувають під жорстким контролем спецслужб РФ.

Що відомо про долю Монтян після виїзду з України

У 2021 році Монтян переїхала з України до Росії. Вона працювала колумністкою RT і виступала на російських телеканалах. Від початку російської агресії вона перебуває на території РФ та активно бере участь в інформаційно-психологічних операціях ворожих спецслужб.

У лютому 2023 року адвокатка і блогерка отримала підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України. За ними їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Монтян на "Миротворці"

У травні 2023 року СБУ викрила в Києві адміністратора її прокремлівського Telegram-каналу й оголосила йому про підозру. У 2024 році Монтян позбавили права на заняття адвокатською діяльністю.

Як повідомляв "Телеграф", у Чорногорії затримали Михайла Звінчука – автора російського каналу "Рыбарь", який активно підтримує війну Росії проти України. Проєкт частково координує адміністрація президента Росії, фінансує "Ростех", а сам він співпрацює з російськими спецслужбами. Чорногорія назвала затримання виконанням обов’язків своїх інституцій і захистом національних інтересів та європейського майбутнього.