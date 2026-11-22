Новий комплекс може надійти на озброєння РФ до кінця року

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На супутникових знімках від 6 червня 2026 року поблизу Ужура в Красноярському краї помітили техніку для завантаження ракет у шахту. Аналітики вважають це ознакою того, що Росія почала розгортати нові міжконтинентальні балістичні ракети РС-28 "Сармат".

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що на знімках видно щонайменше шість машин біля відкритої пускової шахти. У районі Ужура базується 62-га ракетна дивізія Ракетних військ стратегічного призначення, яка має першою отримати новий комплекс.

Що побачили біля шахти

Одну з машин біля відкритої шахти фахівці IISS визначили як імовірний транспортно-установчий агрегат. На його платформі не було видно секції ракети. За оцінкою аналітиків, на момент зйомки її вже могли опустити в шахту.

Ужур у Красноярському краї

Після успішного випробування у травні 2026 року командувач Ракетних військ стратегічного призначення генерал-полковник Сергій Каракаєв заявив, що комплекс зможе заступити на бойове чергування до кінця року. Червневі кадри свідчать про завантаження ракети – один з етапів її розгортання.

Біля відкритої шахти аналітики нарахували щонайменше 6 машин Джерело: iiss.org

2 успішні пуски і 2 невдачі

Перший успішний випробувальний пуск "Сармата" відбувся у квітні 2022 року, другий – 12 травня 2026-го. Між ними відомі 2 невдалі випробування: у вересні 2024 року ракета вибухнула в пусковій шахті на Плесецьку, а в листопаді 2025-го впала неподалік від місця старту невдовзі після виходу з шахти.

Між першим і другим успішними пусками "Сармата" минуло чотири роки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У жовтні 2026 року аналітики IISS знову помітили активність на випробувальному майданчику, звідки ракету успішно запустили в травні. Вони пов’язали її з можливим третім випробуванням. Defense Express зазначає, що на оприлюднених кадрах видно техніку біля шахти, але аналітики не показали слідів самого пуску.

Імовірна підготовка до льотних випробувань РС-28 «Сармат» у шахті 1A

Ще один успішний пуск міг би зменшити сумніви щодо надійності "Сармата" Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які ракети має замінити "Сармат"

РС-28 призначена для заміни міжконтинентальних ракет РС-20В "Воєвода" та УР-100Н. Строк експлуатації російських рідинних міжконтинентальних ракет продовжили більш ніж на 20 років. За відкритими даними, Росія не випробовувала ці ракети з 2013 року.

В IISS вважають, що старіння цих ракет могло підштовхнути Москву до розгортання "Сармата" після двох успішних випробувань. Для порівняння: інший російський комплекс, РС-24 "Ярс", поставили на бойове чергування після трьох успішних пусків. Ще одне успішне випробування "Сармата", за оцінкою інституту, допомогло б зменшити сумніви щодо його надійності.

Як повідомляв "Телеграф", у 2025 році Путін осоромився, вихваляючись "Сарматом". Глава Кремля забув одну важливу деталь.