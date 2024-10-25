Лукашенко пояснив, чиїм він вважає Крим, і пообіцяв туди приїхати

На думку білоруського диктатора, Києву не слід диктувати йому умови

У п’ятницю, 25 жовтня, на полях саміту БРІКС у Казані Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь співпрацює з окупованими Росією регіонами і вважає, що Україні не слід диктувати їй умови.

На запитання журналіста "Известий", чи стоїть на порядку денному Мінська та Москви визнання Криму та "нових регіонів" російськими територіями, а також чи поїде Лукашенко до Криму, він відповів, що якщо треба, то він це зробить.

"Ну, якщо треба поїхати, то поїду. Я – людина рішуча. Ну, а яка потреба мені сьогодні чи вчора була їхати до Криму?, – сказав він. – Я свою позицію окреслив на самому початку: що де-факто Крим – російський, де-юре – ні", – пояснив самопроголошений глава Білорусі.

Він додав, що юридично ці питання односторонньо врегульовані, оскільки міжнародне співтовариство не визнає Крим російським. За словами Лукашенка, Росію це не хвилює, і на місці російського президента він би вчинив також.

"Те, що ми одразу співпрацювати почали з Кримом, співпрацюємо з ним і зараз, співпрацюємо з усіма областями. До речі, керівництво України та військові за це дуже дорікають, що ці білоруські організації, які співпрацюють із цими захопленими областями, потраплять під санкції. Так ми вже й так під санкціями, вже далі нема куди потрапляти", – уточнив диктатор.

На його думку, Україні не зовсім правильно диктувати умови та розповідати з ким співпрацювати Білорусі, оскільки Київ раніше за Євросоюз та Америку ввів санкції проти Мінська.

"Тому це питання, як мінімум відкладене. Коли я їхатиму до Криму, я вас запрошу, обіцяю. Якщо ви не побоїтесь поїхати", – резюмував Лукашенко.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі зробив різку заяву про можливе включення Білорусі до складу Росії та натякнув на можливість збройного конфлікту у разі таких спроб.