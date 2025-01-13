На кордон з Україною Білорусь активно перекидає війська (карта)

За ситуацією на кордоні уважно стежать у всьому світі

Армія Білорусі направила на кордон з Україною ще більше солдатів та техніки. Точний час перекидання підрозділів невідомий. Чисельність військ, перекинутих до кордону, можна оцінити приблизно в 1500 осіб.

Про це повідомляє "Білоруський гаюн". Зазначається, що "загалом підрозділи, розміщені у південних регіонах Білорусі, поки що не створюють військової загрози для України".

Відомо, що в грудні 2024 року в прикордоння з Україною були перекинуті підрозділи ЗС РБ, які виводилися звідти у вересні-жовтні. Підрозділи були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони Білорусі.

За даними моніторингових каналів, війська наразі зосереджені в таких районах:

11 омбр — у Столинському та Лельчицькому районах.

Столинський район, Білорусь

Лельчицький район, Білорусь

120 омбр — на околиці аеродромів "Зябрівка" і "Боків".

Аеродром Зябрівка

Аеродром "Боків"

147 ЗРП — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).

Точний час перекидання підрозділів невідомий. Чисельність перекинутих до кордону можна оцінити в 1500 осіб.

"Окрім цього, у прикордонні продовжують перебувати підрозділи спецпризначення ВВ. Загалом підрозділи ЗС РБ та ВВ, розміщені у південних регіонах Білорусі, поки що не створюють військової загрози для України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

За словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових убитими та пораненими. У той же час лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів та зброї.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців із КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Іна – витягнути фронт загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українським військовим уперше вдалося взяти в полон солдатів із КНДР. Наразі солдати Кім Чен Ына перебувають у спецустанові у Києві.