Навіщо Путіну втягувати у війну Білорусь: Зеленський назвав головну причину

За його словами, кремлівський диктатор за допомогою Білорусі хоче провокувати інші країни

У середу, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін обов'язково розташує свої війська у Білорусі та намагатиметься втягнути цю країну у війну.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу після зустрічі з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві.

"Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто – я розумію, що буде. Ви побачите — він [Путін — ред.] буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі", – сказав український лідер.

Голова держави додав, що не знає, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку, російський диктатор таким чином затягне Мінськ у війну.

"Він [Путін — ред. ] буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але, у будь-якому випадку, він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами – вони вже були в цій війні, але їхні люди – ні, і їхнє військо – ні, поки що, але Путін цього дуже хоче", – наголосив Зеленський.

Навіщо Путіну втягувати Білорусь у війну

Військовий експерт Павло Нарожний раніше говорив в етері Radio NV, що Росія планує втягнути Лукашенка у війну та пояснював, навіщо це потрібно Путіну.

"Ми останнім часом чуємо повідомлення від офіційних джерел, що Росія використовує військовослужбовців КНДР. Чому вони їх почали використовувати? Тому що в них величезна проблема з мобілізацією, <…> людей в них не вистачає. Саме тому вони шукають, де тільки можна, джерела поповнення особового складу. І однозначно з таких абсолютно очевидних джерел — це білоруська армія", — зазначив Нарожний.

Він пояснив, що хоч армія Лукашенка невелика, але Москва може її використовувати для "м'ясних" штурмів: "Її можна підставити під який удар, тобто використати в самих брудних, кривавих операціях".

Раніше ми писали, що син Олександра Лукашенка Дмитро організовує депортацію українських дітей в Білорусь. Він працює на політичний режим свого батька та потрапив під санкції європейських держав.