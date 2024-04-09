Не закінчить війну в Україні і навіть не розуміє суть НАТО: ексрадник Білого дому відверто висловився про Трампа

Політик з великим впливом, але непослідовний та непередбачуваний

Експрезидент США Дональд Трамп, маючи чималу політичну вагу, ще не будучи обраним на пост президента, насправді не знає навіть, як закінчити війну в Україні. Щобільше, він все одно є однією із причин затримки схвалення допомоги Україні Конгресом.

При цьому його слова про НАТО вказують на недостатню поінформованість щодо суті Альянсу. Про це в інтерв’ю розповів колишній радник із питань безпеки Білого дому Джон Болтон.

Крім цього, Болтон акцентував на тому, що Дональд Трамп не побоїться втрутитися у вибори у Великій Британії цього року, що потенційно може внести подальший хаос у британську політику. Подібніше він уже робив у 2019 році, коли висловив свою думку щодо політичних лідерів Великобританії в інтерв’ю.

На додаток, колишній глава Білого дому також може створити серйозні проблеми для британського уряду на тлі розвитку ситуації з Україною та НАТО.

Щодо виходу США з НАТО, Болтон сказав, що під час другого терміну Трампа це ймовірніше, адже він просто не розуміє суть Альянсу.

"Він (Трамп — ред.) насправді не зовсім розуміє, що таке НАТО. Він описав би це загалом начебто США захищають Європу, яка не платить за це. Ніби США — купка найманців", — сказав Болтон.

Але річ у тому, що американська сила приноситиме користь Європі, яка, своєю чергою, приносить користь США. Тому Штати й не виходять із НАТО, адже розуміють, що колективна безпека вигідна двом сторонам. Але Трамп, як каже Болтон, цього не розуміє.

На думку колишнього радника Білого дому, Трамп надто непослідовний і непередбачуваний, щоб будь-хто міг бути впевнений у тому, що він зробить, навіть він сам.

Тому навіть слова Трампа про те, що він зможе врегулювати війну в Україні, Болтон назвав сміховинними: "Він уявлення не має, як вирішити війну в Україні за 24 години або 24 роки. Трамп вірить у те, що він може укласти угоду з будь-ким Він може укласти угоду з Україною та Росією, він може укласти угоду на Близькому Сході. Для нього все угода. Самі умови не такі вже й важливі, він хоче отримати визнання за укладання угоди".

В інтерв’ю Болтон, критикую Трампа, відмовився підтримувати та чинного президента Джо Байдена. Адже, на його думку, жоден із кандидатів не є гідним посту глави держави.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер зазначив також, що заяви Трампа про завершення війни в Україні за добу — далекі від реальності. Адже колишній президент США не знає, як досягти цього.