Разрывается между Трампом и Байденом, но хочет помочь: СМИ о том, как Джонсон ведет переговоры с Белым Домом

Спикер Палаты представителей в последние недели консультировался с бывшим президентом США по финансированию Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию за пакет военной помощи для Украины и Израиля. А также принятие закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде займа.

Об этом сообщает Associated Press. В статье отмечается, что лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скалис сообщил, что Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома пакет, отличающийся от утвержденного Сенатом и включающий несколько требований от республиканцев.

"Договоренность не была достигнута. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", — отметил Скалис.

По информации издания AP, Джонсон разрывается между республиканской конференцией палаты представителей, разделившейся в вопросе поддержки Украины, а также двумя кандидатами на пост президента США. Президент Джо Байден критикует республиканцев за несодействие Украине, считая, что они следуют указаниям Путина и вредят национальной безопасности. В то же время, экспрезидент Дональд Трамп настаивает на переговорах с целью остановки конфликта.

Как пишет агентство, Джонсон планирует 12 апреля встретиться с Трампом, чтобы заручиться его поддержкой или по крайней мере удержать его от открытой оппозиции в пакет помощи. Отмечается, что Спикер Палаты представителей в последние недели консультировался с бывшим президентом США по финансированию Украины.

В то же время Джонсон ведет переговоры с Белым домом о принятии закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде займа, открыл бы путь для США к замороженным активам российского центрального банка и предусматривал бы другие изменения в политике.

Ранее "Телеграф" писал, что экспредседатель разведки Трампа заявил о необходимости оказать помощь Украине.