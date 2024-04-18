"Це була зустріч двох друзів": Дуда в США зустрівся з Трампом, що відомо про підсумки (відео)

Перед зустріччю Трамп заявив, що має особисті стосунки з Дудою

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та польський голова держави Анджей Дуда зустрілися в Нью-Йорку. Сторони обговорювали питання оборони, НАТО та війну в Україні.

Зустріч пройшла в будівлі Trump Tower — особистій резиденції та бізнес-центрі республіканця. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що сторони обговорили пропозицію президента Польщі про те, аби країни-члени Альянсу витрачали на НАТО як мінімум 3% свого ВВП. Йдеться про видатки на оборону.

Під час зустрічі, яка тривала дві з половиною години, Трамп і Дуда також обговорили війну між Росією та Україною та війну Ізраїлю та ХАМАС на Близькому Сході.

Додамо, як заявив польський президент, зустріч була закритою. Дуду супроводжували міністри його канцелярії: Марчін Масталерек і Войцех Коларський.

Перед зустріччю Трамп заявив, що має особисті стосунки з Дудою, і нагадав про співпрацю з польським президентом.

"Поляки його люблять, дуже люблять, домогтися цього непросто. Але він робить фантастичну роботу, він мій друг, і ми провели разом чотири чудові роки", — сказав Трамп.

Коларські сказав, що це була чудова зустріч. Вона пройшла в прекрасній атмосфері.

"Довга, майже дві з половиною години бесіда пройшла в прекрасній атмосфері. Це була зустріч двох друзів", — сказав міністр.

Ще перед від'їздом до США Дуда заявив, що хоче хороших стосунків із колишнім — а можливо, і майбутнім — президентом США.

"Звичайно, ми також зацікавлені у зустрічах із впливовими людьми в США. Ми говоримо про людину, яка була президентом Сполучених Штатів чотири роки. Ми добре знаємо один одного", — сказав він.

На брифінгу в Нью-Йорку в Дуди запитали про заплановані перемовини з Трампом і про те, чи не боїться він, що зустріч "може спричинити певний антагонізм в адміністрації Джо Байдена".

"Ні, я не боюся, тому що президенти зустрічаються зі своїми колегами, особливо з тими, хто колись обіймав президентські посади у своїх країнах. Це нормальна практика, нічого екстраординарного в цьому немає", — сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні не варто боятися можливого приходу до влади в США Дональда Трампа, оскільки той зазвичай "серйозний зі своїми обіцянками".

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов скептично поставився до обіцянки Трампа завершити війну в Україні за добу.