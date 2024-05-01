США вводять нові санкції проти Росії: під роздачу потрапили компанії із шести країн

Санкції торкнулися не лише Росії, а й компаній із шести інших країн

У США ухвалили новий пакет санкцій проти компаній із Росії та інших країн, які допомагають обходити вже введені санкції. Загалом у документі налічується близько 200 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє міністерство фінансів США. Наголошується, що новий пакет торкнеться російського ВПК, а також її програм із розробки хімічного та біологічного озброєння.

Також санкції було запроваджено проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають росіянам закуповувати компоненти для виробництва озброєння чи іншої продукції військового призначення.

Таким чином, крім росіян до чорного списку потрапили понад півсотні людей з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів. Їх вважають причетними до закупівлі обладнання для російської оборонки з-за кордону.

Ще один блок санкцій спрямований проти основних постачальників бавовняної целюлози та нітроцелюлози, що використовуються при виготовленні вибухових речовин. У цьому контексті наголошуються постачальники з Китаю.

Додатково Мінфін вніс до чорного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівлі товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, у першій половині квітня Великобританія та США ввели санкції проти Росії. Нові обмеження стосуються постачання алюмінію, міді та нікелю. При цьому метали, виготовлені до 13 квітня 2024 року, зможуть і надалі продаватися на біржі.