Алюміній, нікель та мідь: США та Британія ввели нові санкції проти Росії

Водночас не заборонено купувати метали, які вже є на біржах, щоб запобігти збоям на ринках

США та Велика Британія ввели нові санкції проти російського терористичного режиму, які спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту важливих металів – алюмінію, міді та нікелю. Віднині імпорт російських алюмінію, міді та нікелю до Сполучених Штатів заборонено, а також заборонено використовувати ці метали на світових біржах металів та у позабіржовій деривативній торгівлі у випадку, якщо вони мають російське походження.

Про це повідомило Міністерство фінансів США, підтвердило Міністерство фінансів Британії. Забороняється, доречі, імпорт металів, які вироблені 13 квітня 2024 року або пізніше; метали, вироблені до цієї дати, можуть імпортуватися та продаватися на біржах.

"Наші нові заборони на ключові метали, узгоджені з нашими партнерами у Сполученому Королівстві, продовжать націлюватися на доходи, які Росія може отримати, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України", – прокоментувала заборону міністр фінансів США Джанет Єллен.

Додатковим рішенням Мінфіну США також заборонені експорт, реекспорт, продаж або постачання гарантійних послуг на російські метали, вироблені після 13 квітня 2024 року та їхнє надання російським громадянам. Аналогічним чином заборонені послуги з придбання металів, вироблених 13 квітня 2024 року або після цієї дати, у рамках фізичного розрахунку за контрактом на дериватив. Таким чином найвідоміші у світі Лондонська біржа металів і Чиказька товарна біржа вже не зможуть приймати на продаж нові російські алюміній, нікель та мідь. Це повинно завдати російському режиму збитків на 40 млрд доларів США.

Водночас не заборонено купувати метали, які вже є на біржах, щоб запобігти збоям на ринках. Під обмеження не потрапили титан та метали платинової групи (платина та паладій), які теж приносять Росії чималі кошти.

Втім, уже давно не секрет, що росіяни обходять санкції в багатьох сферах. Наприклад, у сфері виробництва боєприпасів. У російських ракетах і безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість становила понад 7,5 тисяч одиниць. Усі вони потрапили до Росії, попри санкції, які запровадили західні держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни оминають санкції через "крипту" і ЗМІ з’ясували, як їм це вдається.