Санкції життєдайні: Індія повністю припинила приймати підсанкційні російські танкери з нафтою

Якщо танкер виявиться підсанкційним, йому буде заборонено розвантажуватися в Індії, а нафту з нього не приймуть заводи

Індія повністю припинила приймати підсанкційні російські танкери з нафтою, які належать найбільшому оператору танкерів РФ "Совкомфлоту". Приймати танкери однаково відмовляються як приватні, так і державні нафтопереробники – навіть найбільша в країні Індійська нафтова корпорація.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Зазначається, що для російських танкерів настали важкі часи, оскільки тепер індійські НПЗ ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб не прийняти випадково нафту з підсанкційного.

Якщо танкер виявиться підсанкційним, йому буде заборонено розвантажуватися в Індії, а нафту з нього не приймуть заводи. Два танкери, зазначає видання, були змушені кілька тижнів стояти біля берегів Індії, очікуючи вказівок на розвантаження.

Проблеми, які виникли у "Совкомфлота", призвели до того, що кількість танкерів для перевезення нафти у росіян істотно скоротилася. Росіянам також довелося скоротити знижки для покупців, оскільки фрахт став дорожчим, а це робить російську нафту менш привабливою для країн, у яких жага наживи пересилює переляк від можливості потрапити під санкції США.

Доречі, саме через посилення санкцій Індія відмовилася від російської нафти, хоча раніше була одним з її головних покупців. Зараз індійські заводи воліють купувати дорожчу нафту з інших регіонів, аби тільки не потрапити під американські санкції.

24 лютого Сполучені Штати впровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM), щоб зменшити російські доходи від продажу нафти, за рахунок яких російський терористичний режим фінансує війну в Україні. "Совкомфлот", за даними США, причетний до порушення цінової стелі на російську нафту, а також до брехні з метою приховати реальну діяльність компанії з ухилення від санкцій.