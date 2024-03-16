Колишній соратник Трампа відмовився підтримувати його на виборах: у чому причина

США обиратимуть свого наступного президента 5 листопада

Майк Пенс, який пропрацював чотири роки на посаді віце-президента за президента Дональда Трампа, прийняв рішення не підтримувати його на виборах президента. Пенс також висував свою кандидатуру для участі у виборах 2024 року, але зняв її через невтішні результати опитувань громадської думки.

Як пише "Голос Америки", Пенс заявив, що не підтримуватиме кандидатуру Трампа під час виборчих перегонів. Він додав, що цьому "не варто дивуватися".

Після чотирьох років вірної служби Пенс порвав з Трампом через його роль у заворушеннях у Капітолії, влаштованих прихильниками Трампа 6 січня 2021 року. Саме Пенс як віце-президент того дня виконував церемоніальну роль глави Сенату і стежив за процедурою сертифікації перемоги Байдена над Трампом на виборах 2020 року.

Трамп вимагав від нього відкласти чи зупинити сертифікацію, проте Пенс цього не зробив. Його рішення викликало гнів самого Трампа й його прихильників. Під час заворушень деякі з них вигукували: "Повісити Майка Пенса!" За словами Пенса, того дня його життя було в небезпеці.

Під час своєї передвиборчої кампанії він закликав учасників республіканських праймеріз не голосувати за Трампа. Пенс вийшов із боротьби у жовтні, ще до початку сезону праймеріз.

Як повідомляв "Телеграф", у новому опитуванні Байден випередив Трампа на 1%. Якби виборці голосували зараз, то демократа обрали б 39% з них, а республіканця — 38%. Однак перевага Байдена дуже хитка, тому що різниця всього в 1 відсоток, а похибка становить 1,7%.