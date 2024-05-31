"Уламати" Трампа допоміг Борис Джонсон: несподівані подробиці від Зеленського

Експрем’єр Британії — хороший друг України

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно закликав розв'язати питання з російськими замороженими коштами, допоміг розблокувати військову допомогу США для України. Він поговорив з лідером Республіканської партії Дональдом Трампом та переконав його підтримувати Київ надалі.

Республіканці шість місяців перешкоджали наданню допомоги, але потім все ж схвалили виділення коштів для України. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Guardian.

Глава української держави зазначив, що у Джонсона та Трампа була досить продуктивна розмова. Проте експрем’єр Британії був лише одним з "інструментів" для того, щоб достукатись до республіканців, взагалі було декілька ініціатив.

Зеленський вважає Бориса Джонсона "хорошим другом". Експрем’єр Британії "справді допоміг Україні", каже президент України. Зеленському також поставили запитання чи не сумує він за Джонсоном.

"Він не дає мені можливості сумувати за ним. Він завжди тут", — відповів президент.

Раніше Борис Джонсон закликав не боятись повернення Трампа у Білий Дім. Він вважає, що республіканець не дасть Україні програти. Британський політик звернув увагу, що саме Трамп передав Києву важке озброєння ще до початку повномасштабної війни.

Джонсон підтримує Україну з лютого 2022 року і неодноразово особисто зустрічався з Зеленським. На другу річницю з початку повномасштабного вторгнення Джонсон приїхав у Київ. Він заявив, що Україна обов’язково переможе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія не давала 100% згоди на застосування далекобійної зброї по території Росії. Деталі розповів Зеленський.