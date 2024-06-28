Не стеснялись выставлять любовь напоказ: какими были в молодости Джо Байден с женой Джилл (фото)

Супруги никогда не боялись романтических проявлений на публике

Пока все обсуждают итоги дебатов между Джо Байденом и его скандальным конкурентом Дональдом Трампом, "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел в молодости 81-летний нынешний президент США и его супруга, первая леди Америки — 73-летняя Джилл Байден.

Известно, что Джилл — вторая жена Джо Байдена. Первая супруга, Нелия Гантер, погибла вместе с дочерью в автокатастрофе в 1972 году, оставив любимого мужа с двумя сыновьями.

Спустя время, американский политик познакомился с Джилл на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Пара поженилась в 1977 году. Интересно, что Джо просил ее руки и сердца целых четыре раза, но только с пятой попытки Джилл дала свое согласие.

Молодой сенатор Джо Байден с женой Нелией. Фото: Getty Images

Джилл стала мачехой для двух сыновей Джо от его первого брака. У президентской четы также есть дочь Эшли, родившаяся в 1981 году. Сейчас у них пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.

Как выглядели в молодости Джо и Джилл Байден

Супруги не стеснялись, да и не стесняются публичных романтических проявлений. На архивных фотографиях видно, как президент США нежно обнимает свою любимую.

Джилл Байден в молодости. Фото: instagram.com/drbiden

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Мелания Трамп и как она выглядит. Мы выяснили, почему первая леди США исчезла из публики и не поддерживает мужа Дональда Трампа.