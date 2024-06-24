Замах на казахського опозиціонера в Києві: дружина Садикова розповіла, чи у нього є шанси на одужання

Чоловік у тяжкому стані

Казахський опозиціонер Айдос Садиков, якого намагалися вбити в Києві, продовжує перебувати в реанімації. Лікарі дають малі шанси на одужання.

Про це написала дружина Садикова Наталія на своїй сторінці в Facebook. Вона зазначила, що чоловік знаходиться у глибокій комі.

""Айдос лежить у реанімації в глибокій комі. Айдос відчайдушно бореться за своє життя. Згідно зі статистикою, виживання після вогнепального поранення в голову становить близько 5%. Айдос увійшов у ці п'ять відсотків. Після операції лікарі говорили, що буде диво, якщо він проживе ніч. Айдос живе п'яту добу. Він такий за своєю суттю, завжди йде проти статистики і системи", — розповідає Наталія Садикова.

За словами жінки, лікарі дають 0,01% на одужання казахського опозиціонера. Також Наталія подякувала всім за підтримку.

"Я приходжу до нього в реанімацію, він лежить у трубках, оточений моніторами. Я розмовляю, цілую, тримаю за руку. Прошу боротися далі заради нас, прошу не дозволити негідникам перемогти, це жахлива несправедливість. Лікарі дають 0.01%, що все буде добре. Поки у мене є цей 0.01%, я буду за нього триматися і вірити. Дякую всім за підтримку. Ви незвичайні", — пише Садикова.

Також Наталія показала фото родини. Вона продовжує підкреслювати, що до замаху на вбивство причетний "кривавий режим Токаєва".

Фото, на якому родина Садикових сидить за одним столом

Нагадуємо, правоохоронці знайшли та оголосили про підозру двом чоловікам, які здійснили замах на Айдоса Садикова. Зловмисники виявилися громадянами Казахстану. За відомостями про підозрюваних, ймовірно, злочин вчинили Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв.

Фігуранти прибули до Києва 2 червня, орендували житло та почали підготовку до злочину. Зокрема 6 червня Жаканбаєв придбав автомобіль марки Opel Vectra.

Зловмисники стежили за Садиковим та збирали інформацію про нього. Вони забронювали квартиру поблизу місця проживання потерпілого 8 червня.

Слідство з'ясувало, що 18 червня близько 12:14 Каратаєв підійшов до автомобіля Садикова з боку водійського сидіння та здійснив один постріл у голову, спричинивши тяжкі травми.

Раніше "Телеграф" писав, що нападників на казахського опозиціонера оголосили в міжнародний розшук. Також їх фото з'явилися в мережі.