"На американські гроші": Захарова прокоментувала слова Буданова про замах на Путіна і згадала про Трампа

Вона дала США пораду

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву глави Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про спроби вбити російського диктатора Володимира Путіна. Вона побачила у цьому "американський слід".

Про це Захарова написала у своєму Telegram-каналі. За її словами, замах нібито готувався на американські гроші.

"Вчора один із ватажків київського режиму Буданов відкрито зізнався, що українська розвідка готувала замах на президента Росії. Так, цей замах готувався знову ж таки на американські гроші, без яких жодної шкідливої діяльності ГУР, СБУ і загалом Банкової і не було б", — написала вона.

Захарова також згадала замах на колишнього президента США Дональда Трампа. У цьому контексті вона прокоментувала постачання Україні зброї та порадила на ці гроші "профінансувати американську поліцію та інші служби, які мають забезпечувати правопорядок усередині США".

"Сполучені Штати Америки повинні інвентаризувати свою політику щодо розпалювання ненависті до політичних опонентів, країн і народів, спонсорування тероризму. Дзвін дзвонить уже по Вашингтону", — написала Захарова.

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували чоловіка, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.